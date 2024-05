per Mail teilen

Gleich zwei Mal am Wochenende kam es zu Unfällen mit Radfahrern, die schwer verletzt wurden - in Heilbronn und Rosengarten. Die polizei sucht jeweils nach Zeugen.

Am Samstag kam es gleich zu zwei Unfällen zwischen Radfahrern und Autos. In Heilbronn-Böckingen wurde ein 52-Jähriger angefahren und verletzte sich schwer. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin ist der Polizei zufolge einfach weitergefahren. Ähnlich sah es auch in Rosengarten (Kreis Schwäbisch Hall) aus. Auch hier wurde ein Radfahrer angefahren und verletzte sich schwer. Und auch hier fuhr das Auto einfach weiter.

Vorfahrt genommen, angefahren und abgehauen

Der 52-jährige Fahrradfahrer war im Kreisverkehr unterwegs, als ein Auto einbog und ihm die Vorfahrt nahm, so die Polizei. Die Person ihm Auto muss den Mann wohl übersehen haben, vermutet die Polizei in ihrem Bericht. Das Auto erwischte das Fahrrad am Vorderrad und der Mann stürzte. Er wurde schwer verletzt und kam später ins Krankenhaus.

Doch der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin hielt nicht an, um nach dem Verletzten zu sehen. Er oder sie fuhr einfach weiter. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Auto machen können.

Ähnliches Bild in Rosengarten

Auch in Rosengarten war der verletzte Radfahrer ein 52-jähriger Mann. Der Mann war mit seinem E-Bike auf dem Gehweg gefahren als ein Auto, um zu wenden, ebenfalls auf den Gehweg fuhr. Der Fahrer oder die Fahrerin müssen auch hier den Radfahrer übersehen haben, so die Polizei. Der 52-Jährige stürzte. Das Ergebnis: Eine gebrochene Schulter. Da der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin in einem blauen Pkw auch hier einfach weiterfuhr, sucht auch das Polizeirevier Schwäbisch Hall nach Hinweisen auf diese Person.