Heilbronner Querdenker deuten CSD um

Über ihren Telegram-Kanal lädt die Heilbronner Querdenken Gruppe am Sonntag zu einem "CSD". Sie verkehrt dabei den Tag der LGBTQI+-Toleranz in sein Gegenteil.

Der "CSD" zu dem Querdenken 713 einlädt, steht ausgeschrieben für einen sogenannten "Childrens Street Day". Unter diesem Titel, erinnernd an den bekannten "Christopher Street Day", will die Gruppierung laut Veranstaltungsflyer am Sonntag um 13 Uhr auf dem Heilbronner Kiliansplatz den "ersten symbolischen Familienspaziergang zum Erhalt der Familienstruktur" veranstalten. Wie ein Beben geht das durch die queere Community in Baden-Württemberg. Sabrina Paulino von der "Diversen Brille" in Heilbronn erklärt, warum.

Ärger in der queeren Community

Der CSD, der für Toleranz und Offenheit gegenüber allen Lebensformen steht, werde hier instrumentalisiert für gegenteilige Zwecke, beklagt auch das junge Bündnis queerer Menschen in Heilbronn "Cheers Queers" auf seinem Instagramkanal. Die Querdenken-Bewegung nutze hier "Kinder als Mittel des Ausdrucks ihrer Ideologie". Die Veranstaltung diene offensichtlich der einseitigen Verbreitung des traditionellen Familienbilds "Mutter, Vater, Kind".

Screenshot aus einer öffentlichen Telegram-Gruppe: mit diesem Flyer wirbt Querdenken 713 für einen "CSD", der vielfältige Familienformen ausschließt. https://querdenken-713.de/

Das schließe andere Lebensformen - vom alleinerziehenden Vater bis hin zu gleichgeschlechtlichen Eltern - aus und sei zutiefst menschenfeindlich, kritisiert auch Sabrina Paulino, die sich für Antidiskriminierung einsetzt.

Kreativer Gegenprotest: Vielfalt der Familie feiern

Mit mehreren anderen Heilbronner Gruppierungen für Toleranz, wie dem Bündnis gegen Rechts, der AWO und der Antidiskriminierungsstelle, rufen "Cheers Queers" und Paulino daher zu einer Gegendemonstration am Sonntag auf.

"Wir werden nicht zulassen, dass sie den Christopher Street Day für ihr verachtendes Menschenbild instrumentalisieren."

Um 12.30 Uhr lädt das Bündnis am Heilbronner Kiliansplatz zum "ersten richtigen Heilbronner CSD für Gleichberechtigung, Freiheit und Selbstbestimmung". Andere baden-württembergische Gruppen aus der CSD-Szene haben bereits ihre Unterstützung angekündigt. So wollen Teilnehmer aus Stuttgart und Esslingen nach Heilbronn anreisen.

Querdenken 713 hat auf unsere Anfrage bislang nicht reagiert. Auf dem Flyer heißt es, die Veranstaltung sei von einer Privatperson angemeldet worden. Die Stadt Heilbronn bestätigt das gegenüber dem SWR. Angemeldet seien 200 Demonstrierende um 13 Uhr auf dem Kiliansplatz. Die gleiche Zahl Gegendemonstranten will ab 12.30 Uhr vom Kiliansplatz zum Bollwerksplatz ziehen und dort ein buntes Familienfest feiern - für alle Familienformen.