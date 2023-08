Am Samstag ziehen mehrere hundert Menschen aus der queeren Community durch die Heilbronner Innenstadt. Es geht um Toleranz, Akzeptanz und Frieden.

Eine Parade mit sechs Lkw und feiernden Menschen aus der LGBTQIA+-Community zieht am Samstag ab 15 Uhr durch Heilbronn. Laut der Stadt sind 650 Teilnehmende zum "Dance for Tolerance" angemeldet. Start ist am Zukunftspark. Anschließend zieht die Parade über die Karl-Nägele-Brücke in Richtung Allee bis in die Theresienstraße. Dort kommt die Veranstaltung gegen 20 Uhr mit einer Kundgebung zum Ende.

Einschränkung im Bus- und Bahnverkehr

Während der Feier sorgt die Polizei für die Sperrungen der Straßen. Dadurch wird auch der Öffentliche Nahverkehr beeinträchtigt. Laut Stadtwerke Heilbronn kommt es fast im gesamten Stadtbusverkehr immer wieder zu Ausfällen. Auch bei den Stadtbahnlinien S4, S41 und S42 werde es zu Verspätungen kommen.

Menschen in Heilbronn beim "Dance for Tolerance" SWR

Mit Techno-Beats für Frieden und Akzeptanz

Mit elektronischer Musik und wummernden Bässen wollen die Veranstalter ein Zeichen für die LGBTQIA+-Gemeinschaft setzen. Es gehe um Toleranz, Akzeptanz und Frieden. Dabei soll marginalisierten Gruppen eine Plattform geboten werden.