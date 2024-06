Bad Mergentheim: Ärger über Lärm der Auto-Poser

Sie kommen aus der Stadt und dem Umland, um in Bad Mergentheim ihre lauten Runden zu drehen. Die Polizei kennt den Ärger über die Auto-Poser und verstärkt ihre Kontrollen.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) sorgen Auto-Poser mit Lärm für Unmut bei den Nachbarn. Die Polizei kennt das Problem und versucht mit häufigen Kontrollen gegenzusteuern. Denn nicht nur bei der Stadtverwaltung, sondern auch bei ihr gehen überwiegend von Frühsommer bis Herbst Beschwerden der Anwohnerschaft ein. Hohe Drehzahlen, quietschende Reifen, offene Auspuffklappen und anderes Imponiergehabe strapazieren die Nerven der Nachbarn.

Zahlreiche Verstöße bei Sonder- und Schwerpunktkontrollen der Polizei

Zwei Treffpunkte der Poser-Szene am Stadtrand hat die Polizei nach eigenen Angaben besonders im Blick. Hier finden nicht nur Sonder- und Schwerpunktkontrollen statt, auch die normalen Streifen hätten ein Auge auf diesen Bereich, heißt es. Obwohl die Polizei viel kontrolliert, seien auch bei der letzten Kontrolle am 7. Juni wieder zahlreiche Verstöße festgestellt worden.

Es sind laut Polizei aber nicht nur getunte und PS-starke Autos, sondern auch Motorräder, die durch unnötiges Hin- und Herfahren in der Altstadt und drumherum negativ auffallen.

Polizei: "Poser kommen extra in die Stadt"

In Tauberbischofsheim und Wertheim (beide Main-Tauber-Kreis) gibt es keine richtige Poser-Szene, sagt die Polizei. Trotzdem seien die Themen Tuning und Posen bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort präsent. Bei der letzten Kontrolle in Bad Mergentheim fiel auf, dass vermehrt Verstöße an Fahrzeugen aus benachbarten Städten und Landkreisen festgestellt wurden. Die Fahrerinnen und Fahrer seien tatsächlich an dem Abend nur nach Bad Mergentheim gekommen, um mit ihren Fahrzeugen und ihrem Fahrverhalten als Poser aufzufallen, so die Polizei. Das Revier habe ein extra Bekämpfungskonzept, welches fortlaufend dem Verhalten der Szene angepasst werde, so Hauptkommissar Olaf Bamberger.