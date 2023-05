In Untereisesheim geht es im Gemeinderat am Montag auch darum, wie Trinkwasser in den Sommermonaten genutzt werden darf. Im Gespräch ist auch ein Verbot zum Befüllen von Pools.

Am Montagabend will der Gemeinderat Untereisesheim (Kreis Heilbronn) über eine "Allgemeinverfügung zur Einschränkung der Nutzung von Trinkwasser" entscheiden. Dadurch könnten Pool-Besitzer im Sommer vor trockenen privaten Schwimmbecken stehen. Im Fokus würden dabei aber auch die Rasenbewässerung und die Autowäsche stehen. Pool-Verbot auf ganzen Ort ausweiten Bereits im März ging es im Gemeinderat um ein Pool-Verbot im Bebauungsplan des Baugebiets "Schabuckel 1". Dieses wurde allerdings abgelehnt. Nun soll es darum gehen, das Verbot auf den gesamten Ort auszuweiten. Auch Bewässern des Gartens verboten? Je nach Niederschlagsmenge und Temperatur dürften bei einer Zustimmung dann beispielsweise keine Pools mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 Litern befüllt werden. Außerdem wäre dann auch das Bewässern von Gärten oder das Waschen von Autos untersagt. In der Vorlage heißt es, das Verbot solle von Juni/Juli bis September gelten und sich nach der aktuellen Lage richten. Hintergrund sind die immer trockeneren Sommer in Baden-Württemberg.