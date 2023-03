Die Gemeinde Untereisesheim will prüfen lassen, ob das Befüllen von privaten Pools bei Wasserknappheit verboten werden kann. Der Gemeindetag BW hingegen setzt auf Appelle.

Am Montagabend will der Gemeinderat von Untereisesheim (Kreis Heilbronn) darüber beraten, ob der Neubau von privaten Swimmingpools im Gebiet Schafbuckel I über eine Veränderungssperre im Bebauungsplan faktisch verboten werden soll. Die Verwaltung in Untereisesheim ist dagegen, sie favorisiert eine Einschränkung des Befüllen von Pools. Denn damit wären auch Planschbecken und nicht fest eingebaute Pools umfasst, sagte Bürgermeister Christian Tretow (SPD) dem SWR.

Ein solches Befüllverbot könnte beispielsweise an Jahreszeiten oder Füllstände des Hochbehälters geknüpft werden, so die Idee. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, prüfen zu lassen, ob sich ein Befüllverbot über eine Ortssatzung umsetzen ließe. Dies greife auch nicht so stark in die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger ein, so Bürgermeister Tretow.

Ausgereifte Strategie statt Schnellschüsse

Der Gemeindetag Baden-Württemberg hingegen empfiehlt den Kommunen, zunächst auf Appelle zum Wassersparen zu setzen. Das sagte Vizepräsident Klaus Holaschke dem SWR. Die öffentliche Trinkwasserversorgung stehe angesichts des Klimawandels vor großen Herausforderungen.

Die Menschen müssten die Maßnahmen zum Wassersparen mittragen. Es brauche eine ausgereifte nationale Wasserstrategie mit passendem Rechtsrahmen und konkreten Aktionsplänen und keine Schnellschüsse mit Verboten, so Holaschke.

Holaschke: Große Sammelbecken für Regenwasser bauen

Der Gemeindetag Baden-Württemberg schlägt vor, große Becken in den Kommunen zum Sammeln beziehungsweise Speichern von Regenwasser zu bauen - so wie auch die Rückhaltebecken für den Hochwasserschutz gebaut wurden, so Holaschke. Insgesamt müsse die Regenrückhaltung einfacher genehmigt werden.