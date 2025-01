Geht die Einbruchserie im Raum Heilbronn auf ihr Konto? Die Polizei hat jetzt mehrere Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen in etliche Häuser und Wohnungen eingestiegen sein.

Die mutmaßlichen Täter sollen für Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser verantwortlich sein - im Kreis Heilbronn zählte die Polizei nach eigenen Angaben allein im Dezember über 20 Einbrüche in einer einzigen Woche. Jetzt konnten die Beamten mehrere Tatverdächtige festnehmen, wie es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt.

Polizei schnappt zu: Einbrecher verkaufen Diebesgut an Goldhändler

Demnach handelt es sich um drei Männer im Alter von 49, 30 und 25 Jahren. Sie wurden in Backnang (Rems-Murr-Kreis) gefasst, nachdem sie ihr mutmaßliches Diebesgut an einen Goldhändler verkauft hatten. Bei den anschließenden Durchsuchungen wurden im Fahrzeug und in der Wohnungen der Tatverdächtigen sowie bei einem weiteren Goldhandel umfangreiches Diebesgut sichergestellt.

Ob dieses vielleicht aus einem Wohnhaus in Hardthausen-Kochersteinsfeld (Kreis Heilbronn) stammt? Denn auch hier wurde im Dezember eingebrochen; ebenso in Heilbronn selbst, in Untergruppenbach, Neckarsulm, Eppingen oder auch in Leingarten (alle Kreis Heilbronn). Polizeisprecher Frank Belz zeigte sich im SWR-Interview von der Vielzahl der aktuellen Einbrüche überrascht.

Das ist für uns im Polizeipräsidium Heilbronn schon eine Häufung, da wir in der Vergangenheit eigentlich die Zahl der Einbrüche relativ gering halten konnten.

Bereits vor längerer Zeit hatte die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn eigens dafür einen Arbeitsbereich für Seriendelikte eingerichtet.

Bande auch für Einbruchserie im Kreis Ludwigsburg verantwortlich?

Die drei Männer sitzen nach einem Haftbefehl des Heilbronner Amtsgerichts wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass die drei Männer auch für weitere Einbrüche im Landkreis Ludwigsburg und auch in anderen Bundesländern verantwortlich sein könnten. Aktuell werden die Spuren ausgewertet und verglichen.

Bereits im Dezember konnte ein Einbrecherpaar nach verdeckten Ermittlungen geschnappt werden. Die beiden sollen ihre Opfer ausgespäht und zugeschlagen haben, als die Bewohner Trauerfeiern besuchten.