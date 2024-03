Über 30.000 Menschen bei Festumzug in Bad Mergentheim

per Mail teilen

Bei sonnigem Wetter ist am Sonntag in Bad Mergentheim der Pferdemarkt gewesen. Nicht nur beim Umzug gab es einen Besucheransturm, auch beim Krämermarkt.



Über 30.000 Menschen sind am Sonntag zum Festumzug beim Pferdemarkt in Bad Mergentheim gekommen. Damit waren es deutlich mehr Menschen als im vergangenen Jahr. Laut Tourismusdirektor Kersten Hahn hat es die Menschen dank des "Kaiserwetters" in die Stadt gezogen, denn auch die Cafés und Marktstände beim Krämermarkt sind voll gewesen. Teilweise gab es auch beim Bezahlen längere Warteschlangen. Insgesamt sind laut Hahn alle Händlerinnen und Händler zufrieden nach Hause gegangen.

Mehr Händlerinnen und Händler als gedacht

Durch das gute Wetter sind auch mehr Händlerinnen und Händler beim Krämermarkt vor Ort gewesen als ursprünglich geplant. Statt den 80 Anmeldungen waren es laut der Stadt 130 Händlerinnen und Händler, die anschließend alle auch ihre Stände aufbauen durften. Ähnlich viel Zuspruch gab es für den Festumzug, der quer durch die Stadt verlief. Dort waren rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dabei. Dazu noch 165 Pferde und viele Esel, Ziegen und Hunde.

Tausende Menschen rund um den Deutschordensplatz in Bad Mergentheim Stadt Bad Mergentheim, Jens Hackmann

Pferdemarkt hat lange Tradition

Einen Pferdemarkt gab es in Bad Mergentheim schon im 14. Jahrhundert. Mit dem damaligen Pferdehandel haben die heutigen Märkte aber nichts mehr zu tun. Nur der Name erinnert noch an die lange Tradition des Handelsmarktes. Ende des 20. Jahrhunderts ist der Pferdemarkt umgestaltet worden, hin zu einem Umzug mit Gespannen und Musikkapellen, schreibt die Stadt.