Wenn der Name unfreiwillig zum Programm wird: Die Bühnen des Theaterensembles "Theater im Fluss" sind am Wochenende vom Kocher geflutet worden - kurz vor der Premiere.

Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage ist das "Theater im Fluss" in Künzelsau (Hohenlohekreis) noch immer mit den Folgen des Hochwassers beschäftigt. Dort heißt es nun "Putzen statt Premiere". Am Mittwochabend wollte die Gruppe eigentlich in dem Freibad "Faust 1" aufführen, doch der Kocher hatte am vergangenen Wochenende das Freilichttheater geflutet. Die Ehrenamtlichen nahmen es sportlich und veranstalteten anstatt der Premiere einfach kurzerhand eine Putzaktion.

Putzaktion der Extraklasse im "Theater im Fluss"

Sigrun Hellinger aus dem Vorstand sagt, die Gruppe sei trotz der Widrigkeiten sehr motiviert. Ganz egal ob Schauspielende oder Techniker - alle packten am Mittwoch mit an, um sauber zumachen. "Am Premierentag wären wir ja sowieso alle im Freibad gewesen", sagte sie mit einem Lächeln.

Wir tragen jetzt andere Sachen - nicht Kostüme, sondern wir kostümieren uns mit Putzkleidung, Gummistiefeln, Gummihandschuhen und ähnlichem.

Nun soll die Premiere am Donnerstag, den 13. Juni, stattfinden.

Bereits für den 5., 7. und 8. Juni gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit bei neuer Terminwahl. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihren persönlichen Ausweichtermin über info@theater-im-fluss.com mitteilen würden. Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr Theater im Fluss, Künzelsau

https://theater-im-fluss.com/Posted by Theater im Fluss Künzelsau e.V. on Sunday, June 2, 2024

Bühne wurde zum schwimmenden Floß

Doch bevor die Premiere über die Bühne gehen kann, muss eben erst einmal aufgeräumt werden: Alles ist voller Schlamm und muss abgespritzt werden, bevor es zu müffeln beginnt. Die Vereinsmitglieder ziehen am Mittwoch Treibgut aus dem Rasen und den Zäunen und geben ihr Bestes, die drei Bühnen zu reparieren. Zwei der drei Bühnen hätten schon angefangen zu schwimmen. Noch als das Wasser kniehoch war, machten einige der Mitglieder die Bühne kurzerhand zu einem Floß.

Als wir dann hier mit den Bühnen am Sonntag, [...] rumgepaddelt sind, das hat dann auch irgendwie Spaß gemacht!

Auf dem Kocher fingen die Bühnen an zu schwimmen. Dabei wurde jede Menge Technik nass. Thomas Cleve

Das Theater im Fluss gibt es seit 2011 und wird von Ehrenamtlichen auf und neben der Bühne organisiert. Für einzelne Aufgaben wie Regie und Musik werden Profis engagiert. Bisher waren die Premieren oft ausverkauft. Stand Mittwochabend gibt es noch Tickets.