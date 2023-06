Shakespeares Sommernachtstraum kommt an den Kocher

Das Künzelsauer Theater im Fluss verwandelt die Freilichtbühne am Kocher ab dem 7. Juni in Shakespeares Sommernachtstraum.

Am Mittwoch, den 7. Juni, bringt das Künzelsauer Theater im Fluss erstmals Shakespeares Sommernachtstraum auf die Bühne. Die steht in besonderer Kulisse, wie der Name des Ensembles schon verrät: mitten im Kocherfreibad am Ufer des Flusses.

Sigrun Hellinger, aus dem Vorstand des Theaters im Fluss, hat im SWR über die anstehende Saison und die Premiere gesprochen - Moderatorin Ivonne Schowtka hat das Gespräch zusammengefasst:

Sommernachtstraum in Traumkulisse

Der Sommernachtstraum ist die beliebteste Komödie des britischen Dramatikers und wird mit Vorliebe auch auf deutschen Freilichtbühnen inszeniert. Im Kocherfreibad bieten sich hier besondere Möglichkeiten: Die Bühne ist in diesem Jahr parallel zum Fluss ausgerichtet, sodass die umgebende Natur sich ins Schauspiel einfügt.

"Die ganze Umgebung spielt einfach mit. Und ich muss sagen, das ist sehr imposant gelungen."

Auch das Theater ist im Fluss

Für die Künzelsauer Laienschauspieler birgt das Stück mit seiner altertümlichen Sprache allerdings auch die ein oder andere Herausforderung. Hinzu kamen gleich mehrere Umbrüche im Ensemble, vor Beginn der Proben. Sowohl Regisseur, Bühnenbildnerin als auch musikalische Leitung haben das Theater verlassen. Dann ging auch noch der langjährige Vereinsvorsitzende Heiner Sefranek in den Ruhestand. Die Leitung teilt sich nun Sigrun Hellinger mit Angela Bayer und Norbert Böttigheimer - nebenberuflich und alle selbst auch auf der Bühne.

"Ich glaube, wir haben das sehr gut gemeistert und das wird für unser Publikum dann auch überraschend sein, diese ganz neue Handschrift."

Groß ist die Freude auch darüber, dass sich mit Thomas Höhne ein neuer Regisseur gefunden hat und die Laientruppe in diesem Jahr auch viele jüngere Neuzugänge integrieren konnte.

Corona wirkt noch nach

Das Ensemble hofft mit 300 Gästen auf ein volles Haus am Premierenabend. Noch gibt es allerdings Karten. Das sei in zwölf Jahren Vereinsgeschichte noch nicht vorgekommen, meint Hellinger.

"Seit Corona hängt alles ein bisschen."

Früher seien Premieren immer im Voraus ausverkauft gewesen. Man spüre noch Nachwirkungen der Corona-Pandemie in Form einer gewissen Kultur-Zurückhaltung. Das durchwachsene Wetter der vergangenen Wochen tue sein Übriges, um die Freiluftsaison eher zögerlich starten zu lassen. Mit dem Wetterwechsel ist die Zuversicht nun aber groß, dass die Spielsaison 2023 gut über die Bühne geht.

Bis zum 8. Juli führt das Ensemble den Sommernachtstraum insgesamt 14 Mal auf der Kocherbühne auf.