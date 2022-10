Hochschule Heilbronn: IT-Experten prüfen mutmaßlichen Cyberangriff

Die Hochschule Heilbronn wurde womöglich Ziel eines Cyberangriffs. Um den mutmaßlichen Angriff zu unterbinden, wurden einige Systeme gekappt. Die Einschränkungen dauern an.

Immer noch prüfen interne wie externe IT-Sicherheitsexperten den mutmaßlichen Cyberangriff auf die Hochschule Heilbronn. Auch die Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg untersucht den Vorfall. Die Prüfung, ob es sich tatsächlich um einen Hackerangriff handelt, könne gerade an einer Hochschule längere Zeit in Anspruch nehmen, erklärt Stefan Strobel, Geschäftsführer der IT-Sicherheits-Firma Cirosec aus Heilbronn. Das liege daran, dass viele Institute eigene Systeme betreiben, so der Experte im Gespräch mit dem SWR. Wie die Hochschule am Wochenende mitteilte, wurden Auffälligkeiten am System bemerkt. Vorsichtshalber kappte die Hochschule verschiedene Services.

Heilbronner Hochschule nur eingeschränkt erreichbar

Zur Zeit kommt es immer noch zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit der Hochschule, aber auch interne Lernplattformen sind derzeit nicht verfügbar, teilte eine Sprecherin der Hochschule mit.

"Man kann es so zusammenfassen, dass alles, was im Intranet passiert, zurzeit gesperrt ist. Dazu zählen der E-Mail Verkehr oder die Laufwerke, die wir tagtäglich benutzen."

Das Intranet der Heilbronner Hochschule liegt derzeit lahm. SWR

Besorgte Studierende

Die Hochschule erreichen viele Nachfragen von Studierenden, die ihre Lehrkräfte nicht erreichen können. Verletzte Fristen für Arbeiten von Studierenden, die aufgrund der eingeschränkten Erreichbarkeit nicht eingehalten wurden, werden sich der Sprecherin der Hochschule zufolge nicht negativ auswirken.

IT-Experten prüfen derzeit den mutmaßlichen Cyberangriff auf die Heilbronner Hochschule. SWR Simon Bendel

Hochschulen: einfache Ziele für Hacker

Hochschulen seien für Hacker vergleichsweise einfache Ziele, erklärt Stefan Strobel, Geschäftsführer der Heilbronner IT-Sicherheitsfirma Cirosec. Denn dort gebe es viele Institute und unter anderem auch Studierende, die ungehindert Zugriff auf die Systeme im Netz benötigten. Cybersicherheit gehe gerade da oft mit Einschränkungen einher. Daher hätten es vor allem Hochschulen sehr, schwer sich vor potenziellen Hackerangriffen zu schützen, so Strobel.

Noch sei unklar, ob es sich in diesem Fall an der Hochschule Heilbronn tatsächlich um eine Cyber-Attacke handle, heißt es.

Ersatzsystem soll aufgebaut werden

Derzeit arbeiteten zudem Experten "am Aufsetzen von vorübergehenden Ersatzsystemen". Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, werde die Hochschule über ihre Social-Media-Kanäle auf Instagram, Facebook und LinkedIn informieren.

Erst vor wenigen Wochen hatte es in der Stadt einen Cyberangriff auf die Tageszeitung "Heilbronner Stimme" gegeben.

Fehlalarm in Freiburg: Kein Cyberangriff auf die Uni

Auch in Freiburg hatte es einen Verdacht auf einen Hackerangriff gegeben. Wegen Hinweisen auf mögliche Cyber-Angriffsversuche hatte die Universität Freiburg ein zentrales System für den Hochschulbetrieb am Wochenende vorübergehend heruntergefahren. Eine Sprecherin der Uni sagte, wegen ungewöhnlicher Aktivitäten seien die Server am Sonntag vorsichtshalber vom Netz genommen worden. Der Verdacht hat sich ihren Angaben zufolge aber nicht bestätigt. Die Systeme der Uni Freiburg sind demnach seit Montagmorgen wieder erreichbar.