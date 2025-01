Immer häufiger werden im Kreis Heilbronn Jahresmüllmarken von Mülltonnen gestohlen. Allein in den ersten drei Wochen des neuen Jahres meldet die Polizei 13 Fälle.

Schon 13 Mal waren zu Beginn des neuen Jahres im Kreis Heilbronn die Müllmarken-Räuber am Werk. Die meisten Fälle hätten sich in Neckarsulm und Weinsberg zugetragen. Das berichtet das zuständige Polizeipräsidium Heilbronn.

Wer klaut Jahresmüllmarken im Kreis Heilbronn? Ist es der Nachbar?

Die Jahresmüllmarken werden - im Gegensatz zu anderen Landkreisen - im Kreis Heilbronn auf die Mülltonnen geklebt. Derjenige, der sie mitgehen lässt, muss die Marken also von den Wertstoffbehältern abrubbeln, abkratzen oder abziehen. Wie genau das im Detail aussieht und wer die möglichen Täter oder Täterinnen sind, dazu hält sich Polizeisprecher Manuel Bär bedeckt.

Fakt ist: Im vergangenen Jahr kam es insgesamt 113 Mal vor, dass Jahresmüllmarken von Mülltonnen entfernt wurden - vor allem in Neckarsulm und Weinsberg, so die Polizei, aber auch in anderen Orten wie Lauffen, Schwaigern oder in Eppingen (alle Kreis Heilbronn).

Zu der Täterschaft sowie dem verwendeten Modus Operandi kann bislang keine Auskunft gegeben werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Schon 13 Fälle: Müllmarken zu Beginn und am Ende heiß begehrt

Vor allem zu Beginn des Jahres wären die Täterinnen oder Täter aktiv. Denn dann werden die Müllmarken ja bekanntlich neu auf die Tonnen geklebt. "Dann wird es ruhiger", verrät Manuel Bär. Erst gegen Ende des Jahres häufen sich dann wieder die Fälle. Doch warum?

Bär führt das auf die Regelung zurück, dass in Heilbronn auch eine gewisse Anzahl an Leerungen gekauft werden kann. Gehen die einem dann zum Jahresende aus, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass der ein oder andere zum Langfinger wird. Aber bald könnte der Spuk ein Ende haben: Denn der Landkreis Heilbronn plant ab 2026 die Einführung einer digitalen Lösung.