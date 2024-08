Neue Führung in der Röther Gruppe nach Todesfall

Nach dem Tod von Geschäftsführer Michael Röther wird die Führung der Röther Gruppe neu organisiert, um den Fortbestand der Firma zu sichern - mit starker Beteiligung der Familie.

Nach dem plötzlichen Tod von Michael Röther, Mitgründer des Modepark Röther in Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall), steht das Unternehmen vor einer Neuausrichtung.

Wie die Röther Gruppe am Freitag mitteilt, kehrt Thomas Röther, der Bruder des Verstorbenen, in die Geschäftsführung zurück. Die Witwe Karin Röther wird neue Gesellschafterin der Röther Gruppe. Neuer Sprecher der Geschäftsführung bei Modepark Röther wird Fabian Messner. So wolle man für die Zukunft des Unternehmens auf ein eingespieltes Team setzen und es in Michael Röthers Sinne weiterführen, heißt es.

Thomas Röther kehrt nach dem Tod seines Bruders Michael Röther in die Geschäftsführung zurück Röther Gruppe

Nach der Übernahme: Schließung des Onlineshops bei Adler Modemärkte

Erst kürzlich hat das Familienunternehmen Röther die Modekette Adler übernommen. Die Adler-Filialen sollen zwar weiter unter diesem Namen betrieben werden, eine Änderung wird es dennoch geben: Der Onlineshhop soll Ende August geschlossen werden.

Karsten Odemann soll als Geschäftsführer den bisherigen Kurs bei Adler Modemärkte fortführen, unterstützt von Fabian Messner und Thomas Röther. Der Onlineshop wird geschlossen, da die Kunden den direkten Kontakt und die persönliche Beratung in den Filialen bevorzugen, heißt es aus dem Unternehmen. Zur Röther Gruppe gehören aktuell rund 2.500 Beschäftigte an 51 Standorten.