Gäste aus dem Erdbebengebiet: Gaziantep-Spieler stark betroffen

Die Gegner der HAKRO Merlins Crailsheim kommen aus Gaziantep, mitten aus dem türksichen Erdbebengebiet. Die Merlins haben Hilfe angekündigt, Gaziantep ist betroffen.

Das Basketball-Spiel der HAKRO Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gegen die türkische Mannschaft Gaziantep wird trotz der Erdbeben in der Türkei am Mittwochabend ausgetragen. Das türkische Team trainierte davor in Ilshofen (ebenfalls Kreis Schwäbisch Hall) in der dortigen Hohenlohe Arena für das Spiel am Abend.

Nach der Katastrophe war zwischenzeitlich unklar, ob überhaupt gespielt werde. Am Dienstag sind die türkischen Basketballer aber in Deutschland angekommen und wollten auch antreten. Die Stadt Gaziantep befindet sich mitten im türkischen Erdbebengebiet an der syrischen Grenze.

Gesamtes Team von Gaziantep betroffen

Der Cheftrainer von Gaziantep, Tutku Acik, sagte dem SWR Studio Heilbronn, das gesamte Team sei traurig und unmotiviert. Traurig vor allem darüber, dass man nicht helfen könne. Und trotzdem müsse das Spiel am Abend gespielt werden, so Acik.

"Ich habe auch Verwandte dort und zum Glück haben wir noch keine Todesnachricht erhalten. Aus unserem Basketballclub in Gaziantep gibt es aber, einige die Verluste zu beklagen haben vor allem in Hatay. Mit unserem ganzen Herzen sprechen wir unser Beileid aus. Wir wünschen allen Überlebenden viel Kraft und dass alles wieder gut wird." (aus dem Türkischen übersetzt)

Ahmet Furkan Özkan, einer der Spieler bei Gaziantep, sagt, er habe Familie, Verwandte, Freunde, die seinen Worten nach "unter den Trümmern" liegen. Den Tränen nahe berichtet er dem SWR, er wolle morgen mit einem Direktflug von Stuttgart aus nach Gaziantep fliegen, um selbst Hilfe zu leisten. "Ich werde alles versuchen um den Menschen dort zu helfen", so der Basketballer.

Merlins Crailsheim wollen für Erdbebenopfer spenden

Die Merlins haben bereits angekündigt, dass sie für die Erdbebenopfer spenden wollen, so wörtlich "in irgendeiner Art und Weise". Das Spiel im FIBA Europe Cup beginnt am Abend um 18:45 Uhr in Ilshofen.