Hilfsaktionen aus Heilbronn-Franken für Erdbebenopfer

In Heilbronn-Franken laufen zahlreiche Sammelaktionen für Spenden, die ins Erdbebengebiet gehen sollen, auch Hilfe für Bergungsarbeiten ist unterwegs.

In einer Halle in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) - wo sonst eigentlich Hochzeiten stattfinden - stapeln sich am Dienstagvormittag rund drei Lkw-Ladungen an Spenden, die für das Erdbebengebiet bestimmt sind. Aydin Ayaz, Vorstand des türkischen Gesamtelternvereins Heilbronn, ist begeistert von der Spendenbereitschaft. Vor allem auch, dass es viel Unterstützung von deutscher Seite aus gebe. Warme Kleidung ist besonders gefragt, aber auch Ausstattung für die Übergangswohnungen und Unterkünfte der Menschen in der Türkei, die kein Zuhause mehr haben.

Rund 60 Helfer seien im Moment dabei, die Spenden zu sortieren, zu verpacken und zu beschriften, damit dann vor Ort alles verteilt werden könne. Am Mittwoch soll es dann per Lkw losgehen - wann genau, könne man nicht sagen, das hänge auch mit den notwendigen Papieren zusammen. Da die Türkei kein EU-Land ist, seien solche Lieferungen eben auch immer mit Genehmigungen verbunden.

Transportunternehmen "Prestige" aus Heilbronn beteiligt

Beim Transportunternehmen "Prestige" aus Heilbronn stapeln sich ebenfalls bereits die Spenden: Am Montag ging die Sammelaktion los, bereits jetzt seien fast zwei Lkw-Ladungen zusammengekommen, sagt Funda Retzbach, Assistentin des Geschäftsführers. Gespendet werden die unterschiedlichsten Sachen, vor allem Kleidung sei mit dabei. Aber auch Kartons, in die jetzt Freiwillige die Spenden verpacken.

Die Spenden werden von Lkws mitgenommen, die Ware nach Deutschland geliefert hatten und am Mittwochmorgen zurück in die Türkei fahren. Je nach Verkehrssituation könnte die Lieferung dann am Sonntag ankommen. Die Sammelaktion läuft noch bis Dienstagabend um 18 Uhr.

Pizza Kebap Haus aus Heilbronn-Böckingen sammelt ebenfalls

Aydin Karasslan, der Inhaber des Pizza Kebap Haus in Heilbronn-Böckingen, startet ab Dienstag ebenfalls mit Sammeln. Viele Leute hätten bereits Sachspenden, wie zum Beispiel Kleidung angekündigt. Diese werden jetzt vor Ort bis Freitag gesammelt, dann soll es mit der Lieferung in die Türkei gehen.

Ebenso seien Geldspenden sehr willkommen. Der Vorteil hier wäre, dass diese Spenden noch deutlich schneller ankommen, als ein Lkw, der eben doch einige Tage für die Fahrt benötige, meint Karasslan.

Rettungshundestaffel Unterland an Bergungsarbeiten beteiligt

Am Montagabend ist eine Gruppe von 42 Personen des Bundesverbands Rettungshunde (BRH) zusammen mit sieben Rettungshunden in die Türkei aufgebrochen. Die Einsatzkräfte stellen sich aus den bundesweit über 90 Rettungshundestaffeln zusammen, mit dabei ist auch ein Mitglied der Rettungshundestaffel Unterland aus Leingarten (Kreis Heilbronn).

Die Kollegin habe bereits Erfahrung mit Einsätzen im Ausland und werde die Bergungsarbeiten unterstützen, in dem Fall ohne eigenen Hund, so der Vorstand der Rettungshundestaffel Unterland, Timo Riexinger. Mit an Bord seien auch 15 Tonnen Material: sowohl medizinische Ausrüstung als auch Bergungswerkzeuge.