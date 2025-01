per Mail teilen

In Frankenhardt-Hohnhardt wollte ein Mann nach einer Party eigentlich nur kurz pinkeln gehen. Dabei wurde er von Unbekannten überfallen.

In Frankenhardt-Hohnhardt (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Montag ein Mann beim Pinkeln überfallen worden. Der 19-Jährige war laut der Polizei nachts gegen 03:30 Uhr mit seinen Freunden auf dem Heimweg von einer Party. Gemeinsam liefen sie auf einem Feldweg in Richtung Sandhof. Als der Mann sich kurz von der Gruppe trennte, um pinkeln zu gehen, stürmten fünf vermummte Menschen aus dem Wald und forderten Geld von ihm.

Täter flüchteten nachts nach Überfall beim Pinkeln mit rund 100 Euro

Nachdem er ihnen rund 100 Euro gab, flüchteten die Täter. Weil der Mann betrunken war, konnte er keine näheren Angaben zu den Tätern machen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim entgegen.