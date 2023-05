Bad Wimpfen: 100.000 Beschäftigte bei Lidl

Lidl will in diesem Jahr die Marke von 100.000 Beschäftigten in Deutschland erreichen. Das gab der Discounter in Bad Wimpfen zum Auftakt seines 50. Firmen-Jubiläums bekannt.

Der Discounter Lidl sieht sich weiter auf Wachstumskurs. Die Marke von 100.000 Beschäftigten werde in diesem Jahr geknackt, kündigte Geschäftsleitungsvorsitzender Christian Härtnagel am Dienstagabend am Firmensitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) an. Anlass war der Auftakt zu den Feiern zum 50. Firmenjubiläum. Inzwischen 3.250 Filialen in Deutschland Im Jahr 1973 wurde der erste Lidl-Discountmarkt eröffnet. Inzwischen habe das Unternehmen 3.250 Filialen deutschlandweit, hieß es weiter. In nahezu jedem Landkreis sei Lidl-präsent, betonte Härtnagel. Helene Fischer ist Gesicht der Jubiläumsfeier Zum Firmenjubiläum plant der Discounter eine 20 Wochen dauernde Kampagne mit bekannten Gesichtern. So soll Schlagersängerin Helene Fischer für Lidl werben, zusammen mit Moderatorin Barbara Schöneberger und Komiker Max Giermann.