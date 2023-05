Lidl Deutschland feiert 50. Jubiläum

Lidl feiert am Dienstagabend 50-jähriges Bestehen. Seit 1973 gibt es die Discounter-Kette. Immer wieder stand Lidl auch in der Kritik.

Das Jahr 2023 markiert das 50-jährige Bestehen von Lidl Deutschland mit Firmensitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn). Alles begann 1973 in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz mit der ersten Lidl-Filiale. Am Dienstagabend wird groß gefeiert. Allerdings feiert nur Lidl Deutschland. Die Discounter-Kette ist inzwischen in über 30 Ländern vertreten, doch jedes Land hat seine eigene Gruppe.

Vom Supermarkt zum Großkonzern

Im Jahre 1973 startete die Geschichte von Lidl und damit auch Lidl Deutschland mit der ersten Filiale in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz, gegründet vom heute 83-jährigen Dieter Schwarz. Heute gehören in Deutschland mehr als 3.200 Filialen und 93.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Unternehmen. Seit 2009 ist Lidl auch im Onlinehandel tätig, legt dort allerdings den Schwerpunkt - anders als in den Filialen - nicht auf Lebensmittel. Im vergangenen Jahr kam noch ein Umzugsservice hinzu.

Doch nicht immer ist alles "Friede, Freude, Eierkuchen" bei Lidl. Zuletzt stand das Unternehmen erneut bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in der Kritik. Zunächst ging es um den Mangel an Pfandflaschen bei Lidl, jetzt um eine als besonders ökologisch beworbene Einwegflasche - die sogenannte "Kreislaufflasche". Die DUH kritisiert die eigens für die Einwegflasche in Auftrag gegebenen Studie als fragwürdig, das Unternehmen hält dagegen.

Und auch die Paketbomben-Anschläge aus dem Jahre 2021 werden vielen noch im Gedächtnis sein. Damals explodierte eine solche Bombe bei Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn). Der Angeklagte wurde freigesprochen.

Große Jubiläumsfeier in Bad Wimpfen

Am Dienstagabend wird das Jubiläum gefeiert. Ein großes Programm ist geplant, Live-Musik soll es auch geben, doch zu den Details schweigt Lidl Deutschland. Bekannt ist, dass für die geladenen Gäste ein Sternekoch das Essen zubereiten wird, danach geht es auf die Tanzfläche. Wer allerdings für die Musik sorgen wird oder wie viele Gäste und welche Gäste überhaupt geladen sind - das bleibt geheim.