Der Heilbronner Landkreis zeigt sich offen

Mit einem Tag der offenen Tür zeigt das Landratsamt am Samstag, an wie vielen Stellen es die Kommunen in der Region unterstützt. Am Rande wurde Kritik laut.

Der Landkreis Heilbronn feiert sein 50 Jahr-Jubiläum am Samstag mit einem Tag der offenen Tür im Landratsamt. Zwischen 11 und 18 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher informieren. Es gibt eine Vielzahl an Essens- und Infoständen. Rettungskräfte zeigen Fahrzeuge und im Amt selbst berichten Mitarbeitende über ihre Arbeit. Tag soll Arbeit transparenter machen Landrat Norbert Häuser sieht sich in der Pflicht zu informieren, was das Landratsamt für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet. Viele Prozesse wurden und werden zum Beispiel gerade digitalisiert, wie die Kfz-Zulassung. Wer weiß denn, dass man für die Zulassung seines Autos gar nicht aufs Landratsamt müsste? Er betonte außerdem, wie wichtig der Landkreis beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Gesundheitssystems sei. Zum Aufgabenfeld des Landkreises zählen letztlich alle Aufgaben, die für eine einzelne Gemeinde zu groß wären. Auf der Bühne spielte die Inklusionsrockband TollhouseGang mit angepassten Texten wie "Wer, wie, was - ihr denkt wohl, wir sind dumm!" Musiker mit und ohne Behinderung spielen dabei auf der Bühne zusammen. SWR Demonstration am Rande Abseits vor der Veranstaltung versammelten sich rund 30 Elternteile, die gegen Sparmaßnahmen in der Inklusion demonstrierten. Wie der SWR berichtete, klagen sie an, dass ihnen Leistungen gekürzt würden. SWR Landratsamt Heilbronn sieht sich zu Unrecht am Pranger Landrat Norbert Häuser sagte dazu auf SWR Anfrage, das Angebot zu Gesprächen sei offen. Es sei aber im Vorfeld der Demonstration abgelehnt worden. Das Angebot sei weiterhin da, so Häuser.