per Mail teilen

In Neckarsulm können Fahrgäste seit dem Wochenende den sogenannten "City-Hopper" einen Monat lang kostenfrei nutzen. Die Stadt hofft auf mehr Fahrgäste.

Mit einem einmonatigen kostenlosen Angebot will die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mehr Fahrgäste für den "City-Hopper" gewinnen. Bereits seit Jahresbeginn ist der Bus unterwegs, ausgelastet ist das Angebot offenbar nicht.

Der "City-Hopper" ist ein rein elektrisch betriebener Kleinbus. Er pendelt von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 19 Uhr und Samstags von 8 Uhr bis 15 Uhr zwischen der Ballei und der Neckarsulmer Innenstadt. Und das im 15-Minuten-Takt. Insgesamt gibt es 13 Sitzplätze. Noch bis Mitte Juni ist die Mitfahrt kostenfrei.

Der neue "City-Hopper" in Neckarsulm sucht Fahrgäste. Stadt Neckarsulm

Kaum kostenlose Angebote in Baden-Württemberg

Während in Neckarsulm das kostenlose Angebot zeitlich begrenzt ist, haben andere Städte bereits versucht, den gesamten ÖPNV kostenlos anzubieten. In Baden-Württemberg machen das jedoch nur wenige Gemeinden und meist in sehr begrenztem Rahmen.

Dauerhaft kostenlos sind Busfahrten beispielsweise im gesamten Stadtgebiet von Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). Seit 2022 gilt dort dieses uneingeschränkte Angebot innerhalb der Stadtgrenzen. Die Städte Tübingen und Villingen-Schwenningen bieten hingegen Samstags kostenlose Angebote.

Wie viele Fahrgäste dank der kostenfreien ÖPNV-Angebote angezogen werden, ist nicht bekannt. In Tübingen geht Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) laut Medienberichten von mehr Fahrgästen durch das Angebot aus, in Villingen-Schwenningen hat das kostenfreie Busangebot laut Südkurier nicht zu einem Ansturm geführt.