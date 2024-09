Keine Züge zwischen Bad Friedrichshall und Heidelberg

per Mail teilen

Wer am Wochenende einen Ausflug Richtung Heidelberg geplant hat, wird mit der Bahn möglicherweise nicht weit kommen. Wegen Krankheitsausfällen fährt zeitweise kein Zug.

Auf der Bahnstrecke zwischen Bad Friedrichshall und Heidelberg (Kreis Heilbronn und Rhein-Neckar-Kreis) fahren am Wochenende zeitweise überhaupt keine Züge. Grund dafür sind kurzfristige Krankheitsausfälle im Stellwerk in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis). Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt und angekündigt, einen Busersatzverkehr einzurichten.

In diesen Zeiten wird der Zugverkehr unterbrochen

Am Samstag fahren zwischen 6 Uhr und 18 Uhr auf der Strecke keine Züge. Ab da soll der Bahnverkehr zunächst wieder rollen. Eine weitere Unterbrechung gibt es dann in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 18 Uhr und 6 Uhr. Am Montagmorgen sollen die Züge wieder planmäßig fahren.

Die Fahrzeiten der Ersatzbusse weichen von denen der Züge ab, warnt die Deutsche Bahn. Zudem werden sich die Fahrzeiten auf den betroffenen Strecken verlängern. Auch die Fahrradmitnahme in den Bussen sei aus Platzgründen nicht möglich.

Personal im Stellwerk nur schwer zu ersetzen

Das Personal sei für die jeweilige Stellwerkstechnik und die örtlichen Gegebenheiten in der Region ausgebildet, heißt es von der Deutschen Bahn. Dadurch werde es schwer, bei kurzfristigen Krankheitsausfällen zu reagieren. Ein schneller Ersatz sei so in vielen Fällen nicht immer zu finden.