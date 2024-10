Der Automobilzulieferer iwis mechatronics aus Schwaigern hat einen Insolvenzantrag eingereicht. Das bestätigt das Heilbronner Amtsgericht. Wie es weiter geht, ist unklar.

Das Amtsgericht Heilbronn hat am Mittwochnachmittag den Eingang auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung des Automobilzulieferers iwis mechatronics aus Schwaigern (Kreis Heilbronn) bestätigt. Am gleichen Tag sei die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet und ein vorläufiger Sachwalter bestellt worden, so ein Sprecher des Amtsgerichts auf SWR-Anfrage. Der Antrag ging am Dienstag ein. Der Betrieb war in die Schlagzeilen geraten, weil er Auszubildenden noch vor Lehr-Antritt kündigte.

Unternehmen und Betriebsrat halten sich noch bedeckt

Das Unternehmen selbst äußert sich bisher nicht zum Insolvenzantrag, will diesen allerdings auch nicht dementieren. Ähnlich lautet die Aussage aus dem Betriebsrat: Der Betriebsratsvorsitzende Martin Stäbe sagte dem SWR, man könne das Insolvenzverfahren weder bestätigen noch zurückweisen. Und er fügte hinzu: Am Dienstag, am Tag als der Insolvenzantrag gestellt wurde, gab es eine Mitarbeiterversammlung. Nähere Details nannte er nicht.

Das Amtsgericht Heilbronn hat den Eingang des Antrags dem SWR allerdings bestätigt. Wie es jetzt bei iwis mechatronics weitergeht und was der Insolvenzantrag genau für die Angestellten bedeutet, ist noch unklar.

Unternehmen iwis mechatronics schon länger in den Schlagzeilen

Das Unternehmen war schon im September in die Schlagzeilen geraten, als den Azubis im ersten Lehrjahr noch vor Beginn der Ausbildung gekündigt wurde. Anfang Oktober gab die Firma dann eine Neustrukturierung mit Stellenabbau bekannt.