Stellenabbau bei iwis mechatronics in Schwaigern

Nachdem iwis mechatronics vor wenigen Wochen bereits seinen Azubis kündigte, plant die Firma aus Schwaigern (Kreis Heilbronn) nun weitere Entlassungen.

Im September machte der Automobilzulieferer iwis mechatronics aus Schwaigern (Kreis Heilbronn) bereits überregional Schlagzeilen. Damals kündigte das Unternehmen seinen Azubis im ersten Lehrjahr, noch bevor diese ihre Ausbildung überhaupt angetreten hatten. Jetzt folgt die nächste Hiobsbotschaft für die Belegschaft. Die Firma teilte am Freitag ihren Mitarbeitenden mit, dass größere Entlassungen geplant sind. Wie viele genau, ist noch unklar. Am Montag werden laut dem Betriebsratsvorsitzenden Martin Stäbe die Verhandlungen zwischen Geschäftsleitung, Betriebsrat und IG Metall beginnen.

iwis mechatronics spürt sinkende Nachfrage nach Elektroautos

In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, man müsse sich strategisch neu ausrichten, denn der Automobilzulieferer spüre die rückläufige Nachfrage nach Elektroautos. Steigende Personalkosten, höhere Energiekosten und unsichere Rohstoffversorgung erhöhten den Kostendruck. Deshalb sollen nun alle Geschäftsprozesse geprüft werden. Dabei werde auch ein Personalabbau nötig, so iwis mechatronics in der Mitteilung.

Betriebsrat: Entlassungen nicht der richtige Weg

Dass sich das Unternehmen in einer Schieflage befindet, ist auch dem Betriebsrat schon länger bekannt. Es ist notwendig, Maßnahmen zu erreichen, denn in den kommenden Jahren ist keine Besserung der wirtschaftlichen Lage in Sicht, erklärt der Betriebsratsvorsitzende Martin Stäbe. Doch Stellenabbau sei nicht die richtige Maßnahme.

Laut Martin Stäbe läuft bei iwis mechatronics noch eine Restrukturierung bis zum 30. November. Dabei werden bereits 76 Stellen abgebaut. Wenn es nach dem Betriebsratsvorsitzenden geht, sollte das Unternehmen erst abwarten, bis diese Maßnahmen abgeschlossen sind, bevor weitere ergriffen werden. Am Montag starten die Verhandlungen über den Umfang und den Zeitpunkt der neu geplanten Entlassungen.

Gekündigte Azubis inzwischen größtenteils vermittelt

Die Auszubildenden im ersten Lehrjahr, die im September vor dem Start ihrer Ausbildung gekündigt wurden, haben inzwischen fast alle einen neuen Arbeitgeber gefunden. Lediglich noch zwei Azubis seien bei iwis mechatronics, so Martin Stäbe. Sie hätten aber bereits auch einen Platz in Aussicht. Laut Stäbe haben sich über 20 Betriebe gemeldet und einen Ausbildungsplatz für die gekündigten Azubis angeboten.