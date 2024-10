per Mail teilen

Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass iwis mechatronics aus Schwaigern einen Insolvenzantrag gestellt hat, haben die Mitarbeitenden viele Fragen - und Sorgen um die Zukunft.

Am Samstagvormittag veranstaltete die IG Metall Heilbronn-Neckarsulm eine Mitgliederversammlung in Schwaigern (Kreis Heilbronn) wegen der Schlagzeilen rund um iwis mechatronics. Die Firma hatte am Mittwoch einen Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht eingereicht. Jetzt beschäftigen die Angestellten viele Fragen, erklärt Bianka Hamann von der IG Metall Heilbronn-Neckarsulm. "Sie treibt vieles um, auch Existenzängste."

Viele Fragen rund um die Insolvenz

"Der Saal war proppenvoll", erzählt Bianka Hamann nach der Versammlung. Man habe gemerkt, dass es einen großen Gesprächsbedarf gegeben habe. Die Mitarbeitenden von iwis mechatronics wollten vor allem Antworten auf Fragen zum Insolvenzgeld, Gehalt, Rente, Urlaub und zu Überstunden. Ein Rechtsanwalt hat alle auf der Veranstaltung beantwortet.

Existenzangst und Vertrauensverlust bei iwis-Mitarbeitenden

Laut Bianka Hamann haben die iwis-Beschäftigten auch Sorge, ohne Geld oder Job dazustehen. "Man hat gemerkt, dass das Vertrauen in den Arbeitgeber nicht mehr vorhanden ist", so Hamann. Denn in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden gebe es noch sehr viel Luft nach oben. Die Arbeitenden der Nachtschicht seien beispielsweise nicht über die Mitarbeiterversammlung informiert worden, auf der die Insolvenz bekannt gegeben wurde.

Dennoch seien alle Gewerkschaftsmitglieder mit einem guten Gefühl aus der Veranstaltung gegangen, erklärt Bianka Hamann. Die IG Metall Heilbronn-Neckarsulm hat vorgestellt, welche Aktionen noch geplant sind. Außerdem sollen die iwis-Beschäftigten in Zukunft über einen Messenger-Kanal über alles rund um die Insolvenz informiert werden. Die IG Metall will für den Erhalt des iwis-Standorts in Schwaigern kämpfen.