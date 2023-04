Dem Heilbronner Eishockey-Zweitligisten droht ein herber Rückschlag. Verlieren die Falken die Serie gegen Bayreuth, steigen sie endgültig ab. Am Freitag geht`s mit Heimrecht los.

Für die Heilbronner Falken geht es jetzt um alles. Am Freitag um 19:30 Uhr beginnt in Heilbronn die entscheidende Play-down-Serie gegen Bayreuth. Die Falken müssen viermal gewinnen, um in der DEL2 zu bleiben. Maximal können sieben Spiele notwendig sein, bis es eine Entscheidung gibt. Wer viermal gewinnt, bleibt drin, der Verlieren steigt in die Oberliga ab.

Alle Spieler wieder gesund

Die ersten Tage der Woche sei die Mannschaft noch beschäftigt gewesen, die enttäuschende Leistung gegen Selb zu verarbeiten. Nun blickten alle nach vorne. Das sagte Falken-Trainer Martin Jiranek im Gespräch mit dem SWR. Optimistisch macht den Deutsch-Kanadier, dass nun alle Spieler wieder gesund sind. Gegen Selb seien einige Cracks noch durch eine Grippe geschwächt auf dem Eis gewesen. Ganz wichtig: Auch Angreifer Fredi Cabana kehrt zurück Entscheidend sei auch, dass nun gegen Bayreuth die Torchancen besser genutzt werden und die Torhüter besser spielen als zuletzt, so Jiranek.

Von dem drohenden Abstieg in die Oberliga will Jiranek derzeit überhaupt nichts wissen, gar nicht davon reden. Der Coach glaubt fest daran, dass seine Mannschaft viel besser spielen kann als in den vergangenen Wochen. Das habe sie in Hauptrunde auch gezeigt, sagt Jiranek.

Vier Siege gegen den Abstieg

Seine Jungs würden wissen um was es geht. "Wir müssen gewinnen", so der Headcoach im SWR-Interview. Gewinnen müssen die Heilbronner Falken insgesamt viermal. Im Schnitt wird alle zwei Tage gespielt, in Heilbronn und Bayreuth im Wechsel. Am Freitagabend wollen die Heilbronner den ersten Sieg einfahren.