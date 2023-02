Eishockey: Heilbronner Eisbären sammeln Geld für Kind im Wachkoma

per Mail teilen

Die Heilbronner Eisbären spielen gegen die Mad Dogs Mannheim, um den kleinen Kaio zu unterstützen. Stehtickets sind kostenlos - dafür gibt es eine Tombola und Spendendosen.

Der Heilbronner Eishockeyclub „Eisbären“ (HEC) will Geld sammeln für den siebenjährigen Kaio Ziegler aus Nordheim. Der Junge liegt seit 2019 nach einem Badeunfall im Wachkoma. Mit dem Erlös aus dem Benefizspiel am Sonntagabend, soll der dringend nötige Anbau im Elternhaus des Jungen finanziert werden, so Ralf Scherlinzky vom HEC:

"Wir haben zu der Familie Kontakt aufgenommen, haben sie daheim besucht und ich kann sagen, dort wird das Geld dringend benötigt, das wir beim Benefizspiel sammeln."

Kaio war mit vier Jahren im Freibad ertrunken. Seit den Reanimationen liegt er im Wachkoma. Dennoch mache er immer wieder kleine Fortschritte und mittlerweile besucht er mit einer Pflegekraft bis zu drei Mal pro Woche die Grundschule, wie seine Mutter dem Verein erzählte. Auf Instagram gibt sie Einblicke in ihr Leben.

Im Gespräch mit SWR4 Moderatorin Ivonne Schowtka erzählt Ralf Scherlitzky mehr zu Kaios Geschichte:

Benefizspiel mit Partyschlagersänger Lorenz Büffel und Tombola

Am Sonntagabend ist ab 16:45 Einlass im Heilbronner Eisstadion. Um 17:15 tritt dann Lorenz Büffel auf, der mit dem Partyhit Johnny Däpp einen Mallorca-Hit gelandet hat. Der Schlagersänger nehme keine Gage, so Ralf Scherlitzky. Parallel werden Spenden gesammelt und es gibt eine große Tombola. Alle Spenden gehen an die Familie Ziegler, betont der Verein.

Stehtickets sind kostenlos, müssen aber vorab online reserviert werden. Sitzplätze werden dort zum reduzierten Preis von fünf Euro angeboten.

Kaios Geschichte bei SWR Heimat: