Eishockey: Heilbronner Falken müssen weiter gegen den Abstieg kämpfen

Gegen die Wölfe aus Selb haben die Heilbronner Falken die Serie verloren. Damit geht der Kampf gegen den Abstieg weiter. Ab Freitag startet eine neue Best-of-Seven-Serie.

Die Heilbronner Falken müssen weiter gegen den Abstieg kämpfen. Am Sonntagabend haben sie die Serie gegen die Selber Wölfe verloren.

Gegenwehr kommt zu spät

Im Spiel sechs der Playdown-Serie in der zweiten Deutschen Eishockeyliga hieß es am Ende recht deutlich 5:1. Schon in Minute drei gerieten die Falken ins Hintertreffen. Der Anschlusstreffer zum 1:4 in der 51. Minute kam zu spät, die Falken konnten ihren Gegner nicht wirklich die Stirn bieten. Insgesamt ging die Serie damit mit 4:2 an die Selber Wölfe, die den Klassenerhalt feiern konnten. Ab Freitag müssen die Falken gegen die Bayreuth Tigers ran - in einer alles entscheidenden weiteren Best-of-Seven-Serie. Wer zuerst vier Spiele für sich entscheidet, bleibt in der DEL 2.