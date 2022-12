Eppingen: Gemeinderat bespricht Festivalsommer 2023

per Mail teilen

Nach der Gartenschau ist vor dem Festivalsommer? Der Eppinger Gemeinderat diskutiert am Dienstag über verschiedene Konzepte.

Der Eppinger Gemeinderat berät am Dienstagabend über einen Festivalsommer im kommenden Jahr und verabschiedet den Haushaltsplan 2023.

Nach der Eppinger Gartenschau in diesem Jahr soll das Gelände in den kommenden Sommermonaten wiederbelebt werden mit einem Eventcharakter, auch um touristische Angebote zu schaffen, wie es in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat heißt. Der Eppinger Festivalsommer 2023 soll es werden. Dafür gibt es drei Konzepte mit unterschiedlichem Umfang. Diese reichen von Planungen für mehrere Wochenenden bis zu Veranstaltungen über sechs Wochen. Die groben Kosten sollen je nach Konzept zwischen 100.000 und 200.000 Euro liegen.