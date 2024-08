Sebastian Heymann: Handballer aus Heilbronn hat Chance auf olympisches Gold

per Mail teilen

Sebastian Heymann aus Heilbronn kämpfte sich mit der Handball-Nationalmannschaft ins Finale der Olympischen Spiele. Eine Medaille ist somit sicher. Sein Jugendverein freut sich mit ihm.

Nach dem Schlusspfiff im Halbfinale am Freitag war auch beim TSB Horkeim die Freude groß: Handballer Sebastian Heymann, der in seiner Jugend in Heilbronn-Horkheim spielte, steht mit der deutschen Nationalmannschaft im Finale bei den Olympischen Spielen.

Im Halbfinale setzten sich die Deutschen knapp mit 25:24 gegen Spanien durch. Die Horkheimer sind stolz. Zum Finale am Sonntag gibt es deshalb sogar ein Public Viewing.

Sven Grosser, Vorstand des TSB Horkheim, kennt Heymann seit seiner Kindheit, so wie viele im Verein. Für Grosser ist der Finaleinzug deshalb noch gar nicht greifbar.

Das ist unglaublich. Der ganze Ort und wir als Verein sind unglaublich stolz, aber auch einfach glücklich und freuen uns unglaublich für ihn.

Sebastian Heymann: Finaleinzug ist "einfach geil"

Auch Sebastian Heymann versucht im Interview nach dem Halbfinale die passenden Worte zu finden. "Einfach geil. Das ist Wahnsinn, das ist sensationell, was jeder Einzelne im Team geleistet hat. Wir sind unglaublich stolz und glücklich."

Traum von olympischen Gold könnte wahr werden

Für Heymann ist klar, dass sich die Mannschaft den Finaleinzug verdient hat, denn sie hat ein richtig gutes Turnier gespielt. Ein Schritt fehlt noch bis zur Goldmedaille - den wollen Heymann und seine Teamkollegen natürlich auch noch gehen: Am Sonntag um 13:30 Uhr spielen sie im Finale gegen den amtierenden Weltmeister Dänemark um Gold.

Sebastian Heymann ist sich sicher: "Wir können jeden schlagen." Ob das gelingt, werden die Horkheimer live verfolgen - in ihrer Handballhalle, wo der TSB ein Public Viewing organisiert.