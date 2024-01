Handball-EM: Beste Stimmung in Heilbronn nach 35:28-Sieg

Beste Stimmung gab es am Montagabend in Heilbronn-Horkheim nach dem Sieg der deutschen Mannschaft bei der Handball-EM. Und auf einen Spieler waren die Heilbronner besonders stolz.

Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft am Montagabend gegen Ungarn gewonnen. Das Team setzte sich in Köln mit 35:28 durch. Und die deutschen Fans fieberten mit - vor allem in Heilbronn-Horkheim. Denn einer aus ihrer Nachbarschaft erspielte für Deutschland etliche Tore: Sebastian Heymann. Und auf den waren die Heilbronner Fans in der Stauwehrhalle nach dem Spiel besonders stolz, wie sie unserem Reporter Hannes Fränznick erzählten:

Fans wollten mehr Heymann sehen

"Starke Leistung von Sebastian Heymann", freut sich ein Besucher des Public Viewing in der Horkheimer Stauwehrhalle. Aber er hätte ruhig etwas mehr "auf der Platte" sein können, bedauert der Fan.

Basti Heymann hat für mich natürlich viel zu wenig spielt. Er war auf der Platte, hat zwei, drei Tore geschossen. Aber - der Erfolg gibt ihm recht. Hurra, eigentlich alles richtig gemacht.

Ausgelassene Stimmung nach dem Sieg

Die Stimmung war ausgelassen, die Freude groß. "Man sieht, sie wollen es, die Jungs. Geiler Kampf von beiden Seiten", sagt eine junge Frau im SWR-Interview begeistert.

Auch wenn so manch einer bemängelte, dass die deutschen Spieler nicht richtig und schwer ins Spiel fanden, so war doch die "Abwehr am Ende richtig stark", freute sich ein Fan. Und so hofft jetzt nicht nur ganz Horkheim, dass es die deutsche Mannschaft in Halbfinale schafft.