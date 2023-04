Nach Alarm: Großeinsatz an Schule in Neuenstein vorbei

Am Dienstag hat es einen größeren Polizeieinsatz in der Gemeinschaftsschule in Neuenstein gegeben. Die Polizei hat das Gebäude durchsucht und offenbar nichts gefunden.

Laut Polizei wurde um kurz nach 11 Uhr am Dienstagvormittag in der Gemeinschaftsschule in Neuenstein (Hohenlohekreis) ein Alarm ausgelöst. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und hat das Gebäude durchsucht. Es gebe allerdings keine Hinweise auf eine Gefährdung, hieß es. Die Polizei gehe von einem technischen Defekt aus, so eine Polizeisprecherin im SWR.

Schüler sollen Gelände verlassen

Die Einsatzkräfte sorgten noch am Mittag dafür, dass die Schülerinnen und Schüler das Gelände sicher verlassen konnten. Grund für den Alarm sei das Auslösen eines Notfallschalters in einem leer stehenden Klassenzimmer gewesen, so die Polizei. Zum Zeitpunkt befanden sich in dem Gebäude rund 600 Schülerinnen und Schüler. Gegen 14:20 Uhr konnte die Polizei den Einsatz beenden.