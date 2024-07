Viele nasse Tage und Wochen liegen hinter uns. Doch jetzt können wir mal den Sommer genießen. Nach einem sonnigen Montag erwartet uns auch noch ein heißer Dienstag.

Sonne und Sommer satt: Am Dienstag erwarten uns bis zu 33 Grad in Baden-Württemberg. Nach den vielen Regenwochen ist das schon eine echte Erholung für's Gemüt, meinen viele Heilbronnerinnen und Heilbronner. Endlich raus - ans Wasser, in die Natur oder in die Eisdielen. "Wir genießen es", ist da zu hören oder "natürlich freuen wir uns über die Sonne, die steigert die gute Laune". Und mit einem leichten Augenzwinkern wird ergänzt: "Einfach schön, wenn man sich mal wieder draußen blicken lassen kann."

Das denken sich vermutlich auch die Wildkatzen im Wildparadies Tripsdrill bei Cleebronn (Kreis Heilbronn). Acht Wochen sind sie alt und genießen zum ersten Mal mehrere Sonnentage am Stück:

Eisdielen voll - doch Umsätze können kaum aufgeholt werden

Über die Sonne und die heißen Temperaturen freuen sich auch die Eisverkäuferinnen und Eisverkäufer in der Region. "Wir profitieren natürlich vom Wetter", sagte Santina Vogel, die Chefin im Caffé Chicco D'oro in Heilbronn, dem SWR. Doch in wenigen Tagen könne man nicht die Umsätze generieren, die über Monate und Wochen "weggeblieben sind". Dennoch sei es beruhigender zu wissen, dass es warm wird und die Sonne scheint, als "morgens in Heilbronn die Prognose 99 Prozent Regenwahrscheinlichkeit" zu haben, so Santina Vogel weiter.

Ab Mittwoch soll das hochsommerliche Wetter allerdings schon wieder vorbei sein. Es bleibt zwar schwülwarm, aber der Regen klopft schon wieder ganz laut an die Türen. Aber vielleicht hält ja das kommende Wochenende schon den nächsten kleinen Sommer parat?!