Duttenberg: Spürhund sucht nach Brandursache

Nach dem schweren Brand in Bad Friedrichshall-Duttenberg vor rund einer Woche, war nun ein Spürhund der Polizei vor Ort, um nach Brandbeschleuniger zu suchen.

Nach einem Großbrand in Bad Friedrichshall-Duttenberg (Kreis Heilbronn) bei dem eine Scheune und ein angrenzendes Wohnhaus komplett abgebrannt sind, sucht die Polizei weiter nach der Brandursache. Am Freitag sei ein Spürhund vor Ort gewesen, Ergebnisse stünden noch aus, so die Polizei.

Spürhund sucht nach Brandbeschleuniger

Der Einsatz des Brandmittelspürhundes sollen weitere Erkenntnisse zur Ursache des Feuers ermittelt werden. Der Hund suche nach Spuren von Brandbeschleunigern und damit nach Hinweisen auf Brandstiftung, heißt es von der Polizei. Auf SWR-Nachfrage am Samstagmorgen, konnten allerdings noch keine Ergebnisse der Spurensuche bekanntgegeben werden.

Eine Million Euro Schaden, doch niemand verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag vor einer Woche, war auf dem Gelände im Duttenberger Ortskern ein Feuer ausgebrochen. Dabei sind auch zwei Gasflaschen explodiert. Ob diese Ursache für den Brand waren oder ob die Explosionen Folgen des Feuers waren, auch das soll ermittelt werden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, da das abgebrannte Wohnhaus zum Zeitpunkt des Feuers unbewohnt war. Es sei ein Sachschaden von rund einer Million Euro entstanden, heißt es. Zu Klären sei auch noch ob und welche Teile der abgebrannten Gebäude unter Denkmalschutz stehen, so Bürgermeister Timo Frey (CDU).