Michelbach an der Bilz, Kirchardt und Forchtenberg haben ihre Bürgermeister gewählt

Am Sonntag waren die Menschen in Kirchardt (Kreis Heilbronn) sowie in Forchtenberg (Hohenlohekreis) und Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. In allen drei Gemeinden stand jeweils nur ein Kandidat auf dem Wahlzettel. Dementsprechend sind die Wahlergebnisse wenig überraschend.

In Kirchardt bleibt Gerd Kreiter Bürgermeister

Gerd Kreiter (parteilos) holte am Sonntag in Kirchardt fast 93 Prozent der Stimmen. Das motiviere ihn sehr, sagte er dem SWR am Morgen nach der Wahl, um jetzt vor allem zwei Themen anzugehen. Das erste seien die Ortskernsanierungen in Berwangen und Kirchardt. Das zweite Thema sei aber besonders herausfordernd, so Kreiter.

Wir wollen bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein. Das ist eine Mammutaufgabe.

Die Wahlbeteiligung in Kirchardt lag bei rund 25 Prozent.

Forchtenberg und Michelbach an der Bilz: auch hier gab es nur einen Kandidaten

Gewählt wurde auch in Forchtenberg. Auch dort stand nur ein Name auf dem Stimmzettel: Bürgermeister Michael Foss (parteilos) bleibt demnach im Amt. Er holte knapp 98 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 40 Prozent.

Einen neuen Bürgermeister gibt es dagegen in Michelbach an der Bilz. Dort löst André Dörr (Freie Wähler) mit 83 Prozent der Stimmen Bürgermeister Werner Dörr (parteilos) ab, der nicht mehr antrat. Verwandt sind die beiden übrigens nicht, auch wenn dies der gleiche Familienname vermuten lässt. Die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent.