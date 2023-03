Bürgermeisterwahlen in Bretzfeld und Vellberg

Wer wird neuer Bürgermeister? Die Bürgerinnen und Bürger in Bretzfeld (Hohenlohekreis) und Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall) haben die Wahl zwischen mehreren Kandidaten.

Vellberg

In Vellberg im Kreis Schwäbisch Hall stehen drei Kandidaten stehen zur Wahl. Amtsinhaberin Ute Zoll tritt nicht mehr an. Alle drei Anwärter auf den Bürgermeisterposten in Vellberg starten also ohne Amtsbonus.

Jürgen Reichert, Kämmerer und Bauamtsleiter in der Gemeinde Frankenhardt. x Bild in Detailansicht öffnen Max Kuhn, Malermeister mit Betrieben in Vellberg und Schwäbisch Hall. Max Kuhn Bild in Detailansicht öffnen Jacob Simon, Jugendhilfeplaner und Controller beim Schwäbisch Haller Jugendamt x Bild in Detailansicht öffnen

Kandidat Jürgen Reichert ist 42 Jahre alt, parteilos und momentan Kämmerer und Bauamtsleiter in der Gemeinde Frankenhardt. Er will sich für solide Gemeindefinanzen einsetzen. Ebenfalls ins Rathaus möchte der 33-jährige Maximilian Kuhn. Er ist Malermeister und leitet einen Betrieb. Er will das Unternehmertum in Vellberg voranbringen und Familien fördern. Als drittes hat der 33-jährige Jacob Simon Ambitionen auf den Chefsessel im Rathaus. Er arbeitet im Haller Kreis beim Jugendamt und möchte unter anderem die Einnahmen in Vellberg steigern und bezahlbaren Wohnraum schaffen. Sollte am Sonntag kein Kandidat die Mehrheit erreichen, findet am 26. März eine Stichwahl statt.

Bretzfeld

In Bretzfeld im Hohenlohekreis konkurrieren zwei Kandidaten gegen den Amtsinhaber.

Amtsinhaber Martin Piott ist Verwaltungsfachwirt und tritt für eine zweite Amtszeit an. Zuvor war er Bürgermeister in Fichtenau (Landkreis Schwäbisch Hall) x Bild in Detailansicht öffnen Thomas Schmidt ist AfD-Kreisrat und setzt sich unter anderem für mehr Bürgerbeteiligung ein. x Bild in Detailansicht öffnen Ralf Maier ist Unternehmer und möchte unter anderem die Digitalisierung vorantreiben. x Bild in Detailansicht öffnen

Der parteilose Martin Piott möchte wiedergewählt werden. Er wolle weiterhin einen Ort gestalten, an dem sich alle Generationen wohlfühlten, so Piott gegenüber dem SWR. Zu seinen Herausforderern zählt der parteilose Ralf Maier. Der Bretzfelder will seine Erfahrungen als Geschäftsführer nutzen, um die Verwaltung bürgernäher zu gestalten und die Digitalisierung voranzubringen, schreibt er in seinem Flyer. Dritter Kandidat ist AfD-Kreisrat Thomas Schmidt. Nach eigenen Angaben stehe er für mehr Bürgernähe, setze auf mehr Bürgerbeteiligung und günstigeren Wohnraum. Die Wahlurnen sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.