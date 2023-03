Jochen Hoffer gewinnt die Bürgermeisterwahl in Neudenau

per Mail teilen

In Neudenau (Kreis Heilbronn) ist Jochen Hoffer am Sonntag mit 66,4 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt worden.

In Neudenau ist der ehemalige Hauptamtsleiter Jochen Hoffer zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Der 42-Jährige bekam 66,4 Prozent der Stimmen und setzte sich damit klar gegen seine drei Mitbewerber durch. Christoph Hamberger bekam knapp 20 Prozent, Stefan Emert rund zwölf und Sebastian Müller 1,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei etwas über 64 Prozent.

Hoffer will die Stadt unter anderem familienfreundlicher machen und die Organisation im Rathaus neu regeln. Außerdem habe er sich vorgenommen, die Vereine und das ehrenamtliche Engagement nach Kräften zu fördern, sagte er am Montagmorgen dem SWR.

Im Vorfeld der Wahl war in Neudenau ein knappes Ergebnis erwartet worden. Dass die Wahl bereits im ersten Wahlgang und mit deutlichem Vorsprung des Siegers endete, kam für viele überraschend. Jochen Hoffer wohnt in Neudenau, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er tritt die Nachfolge von Manfred Hebeiß an.