Gute Aussichten für Badesaison am Breitenauer See

Nur noch 72 Zentimeter fehlen dem Breitenauer See, bis Wassersportler und Schwimmer sich wieder freuen können. Pünktlich zur Saison 2023 sollte es soweit sein.

Gute Aussichten für die kommende Badesaison am Breitenauer See bei Löwenstein (Kreis Heilbronn). Laut Wasserverband Sulm füllt sich der See langsam wieder und könnte damit das erste Mal seit drei Jahren im Sommer wieder eröffnet werden.

Es fehlen noch 72 Zentimeter, dann hat der See seinen Mindestwasserpegel erreicht und kann offiziell wieder für Badegäste eröffnet werden. Nach Einschätzung des Wasserverbands Sulm, könnte das in rund 100 Tagen der Fall sein - und damit pünktlich zur Badesaison 2023.

Drei Jahre ohne Badesaison

Drei Jahre lang war der See im Oberen Sulmtal geschlossen. Zunächst wegen Corona und ab 2021 wegen Sanierungsarbeiten an den technischen Anlagen des Hochwasserrückhaltebeckens. Dazu musste der See mit seinen 2,4 Millionen Kubikmetern komplett abgelassen werden.