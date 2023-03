Bei einem Scheunenbrand in Neuenstadt am Kocher (Landkreis Heilbronn) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Mindestens sieben Pferde starben bei dem Feuer.

In der Nacht zum Sonntag hat eine Scheune in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) gebrannt. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt. Mindestens sieben Pferde starben zudem bei dem Feuer, wie ein Sprecher der Polizei in Heilbronn mitteilte. Vier Pferde konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Verletzten hätten Rauchgasvergiftungen erlitten, hieß es.

Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Zeugen wollen kurz vor dem Brandausbruch einen lauten Knall gehört haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro.