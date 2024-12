In "Secret-Packs"-Automaten gibt es Retourenpakete, bei denen niemand weiß, womit sie gefüllt sind. In Bad Mergentheim setzen die Betreiber aufs Weihnachtswichteln.

Zehn Euro in den Automaten schieben, per Knopfdruck das passende Retourenpaket auswählen und sich überraschen lassen. Den Trend der sogenannten "Secret-Packs"-Automaten gibt es auch in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Dort haben sich die beiden Betreiber, Bastian Dieterle und Jan Faulhaber, für das Weihnachtsgeschäft gerüstet. Seit Anfang des Monats spüren sie eine steigende Nachfrage. Für die Zeit bis Heiligabend haben sie deshalb doppelt so viele Pakete wie üblich bestellt. Zurzeit befüllen sie den Automaten täglich neu.

Warenwert der "Secret Packs" zwischen fünf Euro und rund 200 Euro

Die beiden Betreiber erhalten gerade zur Weihnachtszeit auch viele private Anfragen, sagen sie im SWR-Interview: zum einen für Wichtelaktionen innerhalb der Familie, zum anderen von Firmen für Weihnachtsfeiern. Diese wollen die Pakete dann an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen. Der Warenwert bewegt sich laut Bastian Dieterle zwischen fünf Euro und rund 200 Euro.

Es gibt immer zwei Reaktionen: Entweder die Leute freuen sich, oder sie lachen.

Den Automaten in der Wilhelm-Frank-Straße in Bad Mergentheim betreiben die beiden seit dem Sommer. Auf die Idee kamen sie aufgrund eines Fernsehberichts. Danach legten die beiden sich einen Automaten für Eier zu und rüsteten ihn um. Die meisten Kundinnen und Kunden seien Jugendliche. Es würden aber auch ältere Menschen kommen.

Kopfhörer, Faschingskostüme und eine Menstruationstasse in Paketen

Die Retourenpakete bekommen Dieterle und Faulhaber unter anderem von Amazon, DHL, Hermes und vielen Zwischenhändlern. Die Inhalte der Päckchen kennen selbst die beiden nicht. Bevor die Ware in den Automaten kommt, werden die ursprünglichen Adressen aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben die Betreiber die Pakete anfangs noch geöffnet und angeschaut.

Von Kundinnen und Kunden bekommen sie nach eigenen Angaben regelmäßig über die sozialen Medien Rückmeldung über den Inhalt. So waren in den Paketen unter anderem schon ein Mario-und-Luigi-Faschingskostüm und teure Kopfhörer drin. Einmal sei sogar eine Rückfahrkamera im Wert von 220 Euro in einem Päckchen gewesen. Ein Mann hatte allerdings auch schon eine Menstruationstasse im Päckchen - seine Reaktion: schmunzeln.

Für zehn Euro bekam Tom aus Bad Mergentheim diese Kopfhörer aus dem "Secret-Packs"-Automaten. SWR

Automat in Heilbronn bald nicht mehr verfügbar

Auch in Heilbronn gibt es auf dem Gelände einer Heimtierbedarfs-Kette in der Fügerstraße einen Automaten mit Retoureartikeln. Allerdings ist dieser mit nur wenigen Päckchen gefüllt. Lange soll es dieses Angebot auch nicht mehr geben. Joachim Metz, Facility-Manager der Heilbronner Filiale, auf deren Gelände der Automat steht, sagte im SWR, im nächsten Jahr würden nur noch Eigenprodukte angeboten werden.