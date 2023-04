Anklage nach Angriff auf Seniorin: Körperverletzung mit Todesfolge

Im Januar hatte ein Jugendlicher eine Seniorin in Bad Mergentheim vom Fahrrad gestoßen. An den Folgen starb sie. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft Ellwangen Anklage.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat Anklage gegen einen inzwischen 15-Jährigen aus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) erhoben. Sie wirft ihm Körperverletzung mit Todesfolge vor. Der damals 14 Jahre alte Jugendliche soll eine 78-jährige Frau Bad Mergentheim vom Fahrrad gestoßen haben.

Staatsanwaltschaft: Absichtlich und grundlos

Am 23. Januar soll er die 78-Jährige in der Wolfgangstraße in Bad Mergentheim absichtlich und grundlos vom Fahrrad gestoßen haben, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Die Frau stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie starb am nächsten Tag an den Folgen der Verletzung. Der Jugendliche floh nach der Tat zunächst, konnte später am Busbahnhof festgenommen werden. Seit dem 27. Januar sitzt er in Untersuchungshaft.

Motiv weiter unklar

Bislang ergaben die Ermittlungen weiter keine Anzeichen auf ein Motiv. Der Angeklagte steht laut Staatsanwaltschaft mit dem Opfer auch in keiner Beziehung.

Der Jugendliche war bereits bei der Polizei bekannt

Die Staatsanwaltschaft legt ihm folgende weitere Taten zur Last. Im Februar 2022 soll er in Bad Mergentheim auf einen am Boden liegenden Jugendlichen eingeschlagen haben, der dadurch Prellungen erlitt. Im Januar dieses Jahres, kurz vor der Tat gegen die Seniorin, soll er einen 41-jährigen Rollstuhlfahrer in Bad Mergentheim umgestoßen haben. Zudem wirft ihm die Staatsanwaltschaft mehrere Diebstahltaten im Stadtbereich vor, dabei soll er etwa Motorroller oder Fahrräder gestohlen haben.

Das Landgericht Ellwangen muss nun einen Termin für den Prozess ansetzen. Der Angeklagte muss sich vor der Großen Jugendkammer verantworten.