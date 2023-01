Nach Angriff auf Seniorin: Haftbefehl gegen Jugendlichen

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen einen 14-jährigen Jugendlichen erlassen. Am Montag soll er eine 78-jährige Radfahrerin in Bad Mergentheim tödlich attackiert haben.

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher, der in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) eine Frau vom Rad gestoßen haben soll, wird am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Am Donnerstag habe die Staatsanwaltschaft Ellwangen Haftbefehl erlassen, hat ein Sprecher mitgeteilt. Die Frau war nach dem Vorfall gestorben.

Motiv weiter völlig unklar

Warum der Junge am Montag die 78 Jahre alte Seniorin vom Rad gestoßen haben soll, sei vollkommen unklar, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine persönliche Beziehung zwischen dem Verdächtigen und der Frau sei der Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Demnach gehen die Ermittler derzeit von einem grundlosen Angriff aus. Die Ermittler werfen dem Teenager Körperverletzung mit Todesfolge vor.

Bevölkerung von Bad Mergentheim entsetzt

Die Bevölkerung von Bad Mergentheim ist nach der Tat bestürzt. Eine Passantin sagte dem SWR, sie hätte nie gedacht, dass so etwas bei ihnen in Bad Mergentheim passieren könnte.

Für viele ist der Vorfall unerklärlich. Ein Mann fragt sich, wie man einfach auf eine Person losgehen könne, die einem nichts getan habe. Die Seniorin sei eine herzensgute Frau gewesen, er habe manchmal mit ihr gesprochen, erzählte er.

Jugendlicher bereits polizeibekannt

Gegen den 14 Jahre alte Jugendlichen laufen bereits mehrere Verfahren, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und mehrerer Eigentumsdelikte.