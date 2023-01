Ein 14-Jähriger soll am Montag eine Seniorin in Bad Mergentheim von ihrem Fahrrad gestoßen haben. Die Frau ist ihren Verletzungen erlegen. Der Jugendliche war zunächst flüchtig.

Nach einer Attacke durch einen Jugendlichen ist eine 78-jährige Fahrradfahrerin in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gestorben. Laut Polizei hatte sie schwere Kopfverletzungen und starb in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus.

Unvermittelter Angriff in Bad Mergentheim

Die Frau war am Montagabend mit ihrem Fahrrad auf der Wolfgangstraße in Bad Mergentheim unterwegs. Nach Zeugenangaben lief ihr der 14-Jährige auf der gegenüberliegenden Straße entgegen. Dann sei er unvermittelt über die Straße auf die Seniorin zugerannt und habe sie von ihrem Fahrrad gestoßen. Dadurch stürzte sie auf den Gehweg. Der Jugendliche flüchtete danach in Richtung Bahnübergang. Die Frau blieb mit Kopfverletzungen liegen, Passanten wählten den Notruf.

Jugendlicher vorläufig festgenommen

Der 14-Jährige konnte später am Busbahnhof vorläufig festgenommen werden, so die Polizei. Er wurde an Angehörige übergeben. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.