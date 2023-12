Audi-Betriebsratschef: "Die Zeitarbeitskollegen sind tief getroffen"

Der Autobauer Audi wird sich in seinem Neckarsulmer Werk von allen Zeitarbeitern trennen. Als Grund wird eine komplexe Marktsituation genannt.

Mehrere hundert Zeitarbeiter werden nach SWR Informationen ihre Jobs im Neckarsulmer Audi-Werk (Kreis Heilbronn) verlieren. Genaue Zahlen nennt der Autobauer nicht. Man nutze das Instrument Zeitarbeit, um Bedarfsspitzen abzudecken, so eine Sprecherin. Seit dem Vormittag werden die rund 15.500 Audi-Mitarbeiter im Werk informiert.

Die Zeitarbeitskollegen sind tief getroffen. Das tut auch uns sehr weh.

Die Entscheidung sei dem Betriebsratsgremium nicht leichtgefallen, dem Abbau der Zeitarbeitskräfte zuzustimmen, so Rainer Schirmer gegenüber dem SWR. Die Mehrheit der betroffenen Leiharbeiter hätten unter einem Jahr im Audi-Werk gearbeitet. Auch Audi-Werkleiter Fred Schulze spricht von einer "schweren Entscheidung". Die Zeitarbeitskollegen seien gut qualifiziert und auch motiviert.

Die Nachfrage nach Elektromodellen ist nicht so eingetroffen, wie wir das mal prognostiziert haben. Davon ist auch unser e-tron GT auf den Böllinger Höfen betroffen.

Beschäftigungssicherung für Stammbelegschaft

Für die Stammbelegschaft gilt unverändert eine Beschäftigungssicherung bis 2029. Kurzarbeit sei nicht geplant, heißt es.

In der Produktion fehlen aktuell auch Teile für leistungsstarke Motoren. Zudem schwächelt der Markt für E-Autos generell.

Die Beschäftigungssicherung steht ganz klar für den Betriebsrat. Das habe ich auch dem Vorstand so zu verstehen gegeben.

Neuer A5 und A7 soll mehr Auslastung bringen

Im zweiten Halbjahr 2024 und damit später als geplant, soll in Neckarsulm ein neuer Verkaufsschlager, der A5-Nachfolger, anlaufen. Auch ein neuer A7 wird Ende 2024 vom Band rollen. Die Zeit bis dahin müsse man überbrücken, ist intern zu hören. Einzelne Mitarbeiter sollen daher zeitlich befristet im Werk Ingolstadt aushelfen oder Beschäftigte sollen in Neckarsulm in Bereiche wechseln, die aktuell eine höhere Auslastung haben. Auch Qualifizierungen werden Beschäftigten angeboten.

Mit dem Anlauf des A5 und des A7 wird der Standort gut ausgelastet sein. Wir müssen jetzt die Lücke überbrücken, das sind die nächsten sechs Monate.

Der Audi-Betriebsrat setzt ebenfalls voll auf die Neuanläufe im kommenden Jahr. "Dann dürfen wir endlich wieder am Standort Fahrzeuge bauen", so Schirmer. Offen bleibt allerdings weiter die Frage, welches Modell dem Sportwagen R8 nachfolgt. Dieser wird im Werk in den Böllinger Höfen in Heilbronn gebaut wird und der 2024 ausläuft. "Wir sind in intensiven Diskussionen", mehr will der Werkleiter dazu momentan nicht sagen.

Ab 2026 nur noch elektrische Modelle

Im September hatte der VW-Konzern entschieden, dass im Neckarsulmer Werk ab 2027 gleich zwei neue elektrische Luxusmodelle gebaut werden sollen. Diese Nachricht war damals mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Ab 2026 wird Audi nur noch rein elektrisch angetriebene Modelle auf den Markt bringen.