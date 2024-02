Auf dem Höhepunkt der diesjährigen Faschingssaison ist in der Region für alle Faschingsbegeisterten noch einmal viel geboten: Der Rosenmontag war bunt und närrisch.

Am Rosenmontag verwandelte sich die Region noch einmal in eine riesige Faschingsparty. Unter anderem waren in Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) beim großen Rosenmontagsumzug mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher unterwegs. Rund 1.000 Teilnehmende zogen ab 13:11 Uhr mit 44 Wagen durch die Stadt.

SWR-Reporterin Catharin Freudenberger war mittendrin:

Zu Beginn wollten glatt noch ein paar (nicht echte) Klima-Aktivisten die Straße blockieren. Doch die ließen sich zum Glück für alle Närrinnen und Narren mit einem Kasten Bier erweichen und machten die Bahn frei.

Eine genaue Besucherzahl gibt es nicht - aber für den einen Tag wird die Einwohnerzahl von Assamstadt mehr als verzehnfacht. SWR

Ein übergeordnetes Motto gab es für den Umzug nicht, mal ging es um Barbie, mal um Venedig oder es flog ein Flugzeug hoch oben über dem Wagen. Da blieb den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gar nichts anderes übrig, als zu feiern.

Wir müssen einfach, wir können gar nicht anders. Das ist wie ein Reflex.

Viele Umzüge in allen Ecken der Region

Auch in Erlenbach-Binswangen (Kreis Heilbronn) schlängelte sich am Mittag der Gaudiwurm durch die Innenstadt. Die Brüggehossler machten ab 14:11 Uhr die Straßen von Bad Rappenau-Obergimpern (Kreis Heilbronn) mit einem Umzug unsicher. Anschließend folgte die traditionelle Party. Und in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ging es im Stadtteil Oberlauda schon ab 13:31 Uhr mit dem närrischen Treiben los.

Rosenmontagsbälle und Kinderfasching

Die Eubemer Boachscheißer feiern abends Rosenmontagsball in Ahorn (Main-Tauber-Kreis). In der Rudolf-Mühleck-Halle in Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) darf beim Fasching-Finale ab 19:30 Uhr gefeiert werden und auch in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) steppt auf der Rosenmontagsparty des Gundelsheimer Carnevals-Vereins wieder der Bär.

Die Kleinen standen in Wertheim-Urphar (Main-Tauber-Kreis) im Mittelpunkt - beim Kinderfasching im Feuerwehrhaus. Und auch in Offenau (Kreis Heilbronn) kamen die Kinder auf ihre Kosten: Ab 14:11 Uhr durften sie beim Kinderfasching im Kulturforum Saline gemeinsamen spielen, singen und feiern.