Erfolgreiche Frustkompensation für die Volleyball-Frauen des MTV Stuttgart. Nach dem Aus in der Champions-League am Donnerstag gewann Stuttgart heute den DVV-Pokal. Im Finale setzte sich der MTV am Nachmittag gegen den SC Potsdam durch. Der Pokal-Sieg in Mannheim fiel mit 3:0 nach Sätzen zudem ziemlich deutlich aus.