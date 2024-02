Buntes Treiben in der Region: Letztes Faschingswochenende beginnt

In der Region ist zum Ende der Faschingszeit noch einmal mächtig was geboten. Überall sind wieder viele Närrinnen und Narren los. Es wird bunt und laut - draußen und drinnen.

Zum Beispiel feiert Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) am Samstag unter dem Motto "Fasching-Genial" eine große Sause, mit einem Faschingsumzug um 13:30 Uhr mit anschließender großer Party am Fischerplatz und einem Guggenmonsterkonzert.

Großer Umzug in Bad Rappenau

In Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) lädt der Karnevalsverein "Die Wolfsstecher" am Samstag zum großen Faschingsumzug alle Faschingsfreunde ein. Viele Gruppen aus Nah und Fern werden wieder mit schön dekorierten Wägen und lauter Musik durch die Innenstadt ziehen. Der Gaudiwurm endet an der Kraichgauhalle, in der noch bis in die Abendstunden die Party abgeht. Der Umzug startet mittags um 14:11 Uhr durch die Innenstadt.

Bereits am Schmotzigen Donnerstag waren die Wolfsstecher am Start und eroberten das Rathaus. SWR

Kostüm- und Prunksitzungen

Abends feiern die Sulmtalnarren in Ellhofen ihre erste Prunksitzung und auch in Erlenbach (beide Kreis Heilbronn) darf ab 19:11 Uhr in der Sulmtalhalle bei der großen Prunk- und Kostümsitzung geschunkelt und gefeiert werden.

Viele Umzüge am Sonntag geplant

Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) steht am Sonntag Kopf: Los geht es um 9:30 Uhr mit einer Narrenmesse, um 10:11 Uhr folgt die Närrische Amtsenthebung und das Narrengericht. Höhepunkt wird dann um 13:30 Uhr der große traditionelle Fastnachtsumzug mit anschließender After-Umzugs-Party in der Bühlertalhalle. Weitere Umzüge sind in Brackenheim (Kreis Heilbronn), Wertheim und Igersheim (beide Main-Tauber-Kreis) geplant.

Größter Umzug im Unterland in Bad Wimpfen

Der größte Umzug findet in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) statt. Dutzende Musiker und Gruppen befreundeter Karnevalsgesellschaften und Vereine sorgen jedes Jahr für reichlich närrische Stimmung. Tausende Narren werden sich in den engen Gassen der historischen Altstadt tummeln. Start ist um 14:11 Uhr.

"Bocknarrenschlagen" in Boxberg

In Boxberg (Main-Tauber-Kreis) geht es dann um 15:00 Uhr beim traditionellen Bocknarrenschlagen im Rathaushof hoch her. Den Abschluss am Wochenende macht unter anderem abends der Gemeindefasching in Krautheim (Hohenlohekreis).