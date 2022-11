Stiller Feiertag Allerheiligen: Gedenken und Ausnahmeregelungen

Traditionell gedenken Katholiken am 1. November ihrer Verstorbenen. Zu Allerheiligen schmücken viele Menschen in Heilbronn-Franken die Gräber ihrer Angehörigen.

Allerheiligen ist ein "stiller Feiertag". In den katholischen Kirchengemeinden in Heilbronn-Franken gibt es Gedenkfeiern und Gottesdienste auf den Friedhöfen oder in der Kirche mit anschließendem Gräberbesuch wie zum Beispiel in Krautheim (Hohenlohekreis) und in Neckarsulm (Kreis Heilbronn).

Stiefmütterchen als Grabbepflanzung

Zuvor wurden die Gräber geschmückt. Neben Gestecken sind winterharte Pflanzen wie Erika oder Silberblätter beliebt. Auch Stiefmütterchen für die Winterbepflanzung gehören dazu.

Regeln an Allerheiligen mit Tanzverbot

Das Heilbronner Ordnungsamt klärt anlässlich des Feiertags "Allerheiligen" darüber auf, dass an den "stillen Feiertagen" besondere gesetzliche Bestimmungen gelten. Es sind etwa öffentliche Tanzunterhaltungen untersagt - und zwar von 3 bis 24 Uhr. Der Betrieb von Spielhallen und Geldspielgeräten in Gaststätten ist verboten.

Längere Öffnungszeiten für Blumenläden

Verkaufsstellen, die in erheblichem Umfang Blumen anbieten, dürfen an Allerheiligen für sechs Stunden öffnen. An normalen Feiertagen wie Sonntagen sei das nur drei Stunden lang erlaubt.