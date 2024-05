Unbekannte montieren in Weikersheim umstrittenes Brückengeländer ab

per Mail teilen

Vor zwei Jahren wurde die historische Ortsbrücke in Weikersheim-Haagen aufwändig saniert, jetzt haben Unbekannte das Geländer abgebaut.

Im Weikersheimer Stadtteil Haagen (Main-Tauber-Kreis) haben Unbekannte das Brückengeländer der Vorbachbrücke abmontiert und abtransportiert. Laut Polizei wurde das Geländer in der Nacht zum 1. Mai abgebaut. Die Ermittler gehen deswegen von einem "Maischerz" aus. Dabei haben die Unbekannten auch im Boden einbetonierte Bolzen beschädigt. Fünf Geländerteile, jeweils knapp zwei Meter lang, wurden anschließend weggebracht. Eins davon auf einen Gehsteig, ein weiteres Geländer wurde einige Meter weggetragen und an ein Geländer am Bachufer angelehnt.

Geländer war in der Vergangenheit umstritten

Die Stadt ist sich nicht sicher, ob es nur ein Maischerz war. Das Geländer, das vor zwei Jahren vor einer historischen Statue angebracht worden war, hat nicht allen Einwohner gefallen. Es wurde moniert, dass die Statue nun „hinter Gittern“ ist. Für die Reparatur des Geländers kommen auf die Stadt wohl Kosten von etwa 5.000 Euro zu. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.