Totengedenken und Ausflüge: Das bedeutet Allerheiligen für die Menschen in BW

Am 1. November ist Allerheiligen und in Baden-Württemberg ein gesetzlicher Feiertag. Ob katholisch oder nicht, das Fest hat Auswirkungen auf alle im Land.

An Allerheiligen erinnern viele Menschen traditionell auf den Friedhöfen an ihre verstorbenen Angehörigen. Auch in Baden-Württemberg werden an diesem Tag wieder viele Friedhofsbesucher und -besucherinnen erwartet.

Für Friedhofsgärtner bedeutet Allerheiligen viel Arbeit. Der SWR hat einen Friedhofsgärtner aus Karlsruhe bei seiner Arbeit vor dem Feiertag begleitet:

Allerheiligen: Gottesdienste und Konzerte

In den Kirchen in Baden-Württemberg werden an Allerheiligen viele Gottesdienste gefeiert, wie zum Beispiel im Freiburger Münster. In der Region Karlsruhe finden verschiedene Veranstaltungen statt. Unter anderem ein Orgelkonzert in der Kirche St. Stephan. Auch in der Region Heilbronn-Franken gibt es Gedenkfeiern und Gottesdienste.

Was ist Allerheiligen? In der katholischen Kirche gibt es mehr Heilige als Tage im Jahr. Daher ist es schwierig, jedem und jeder Einzelnen einen eigenen Feiertag zu widmen. An Allerheiligen werden daher alle gesammelt gefeiert. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, in Nordrhein-Westfalen und Bayern ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag. Viele Katholiken und Katholikinnen denken an diesem Tag auch an verstorbene Angehörige und stellen Kerzen auf die Gräber. Der Gedenktag für die Verstorbenen ist in der katholischen Kirche eigentlich Allerseelen - am 2. November. Da das kein gesetzlicher Feiertag ist, besuchen viele Menschen schon an Allerheiligen die Gräber.

Ausflug oder Shopping am Feiertag

Viele nutzen den freien Tag auch für einen Ausflug. In Mannheim ist Allerheiligen in diesem Jahr sogar der letzte Öffnungstag der Luisenparks. Am 2. November wird der Park geschlossen, weil dann Bauarbeiten für die Bundesgartenschau 2023 beginnen.

Auch im Nachbarbundesland Hessen werden Besucher aus Baden-Württemberg erwartet. Dort ist normaler Werktag und Geschäfte und Einkaufszentren haben geöffnet. Im vergangenen Jahr hat das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim (Kreis Bergstraße) an Allerheiligen den wohl umsatzstärksten Tag des Jahres erlebt.

Tanzverbot: Allerheiligen ist ein "stiller Feiertag"

Allerheiligen ist wie beispielsweise auch Karfreitag ein sogenannter stiller Feiertag. Öffentliche und private Partys sind daher ab 3 Uhr früh bis Mitternacht verboten. Im Jahr 2015 wurden die Tanzverbots-Regelungen in Baden-Württemberg deutlich gelockert. Das Tanzverbot an Allerheiligen blieb aber bestehen.