Ein 18-Jähriger hat bei einer Faschingsparty am Wochenende in Schwäbisch Hall randaliert. Nachdem er mehrere Menschen beleidigt hatte, verletzte er einen Polizisten.

Ein betrunkener junger Mann hat in der Nacht auf Sonntag in Schwäbisch Hall für einen größeren Tumult gesorgt. Bei einer Faschingsveranstaltung in der Tüngentaler Sporthalle soll der 18-Jährige ständig Streit provoziert haben. Schließlich warf ihn der Sicherheitsdienst raus. Doch auch das half nicht; er blieb aggressiv. Am Ende klickten die Handschellen.

18-Jähriger rastet auf dem Weg ins Revier aus und verletzt Polizisten

Es war gegen 1:30 Uhr mitten in der Nacht. Als seine Mutter ihn nach dem Rauswurf abholen wollte, versuchte der junge Mann seine Freundin gegen deren Willen mit ins Auto zu zerren. Als mehrere Besucher sein Vorhaben bemerkten, griffen sie ein. Es kam zu einem kleineren Gerangel, so die Polizei.

Polizeibeamte, die zufällig vor Ort waren, konnten den 18-Jährigen schließlich zu Boden bringen. Die Streife brachte ihn daraufhin nach Hause. Doch auch dort konnte sich der junge Mann nicht beruhigen. Er blieb aggressiv, beleidigte seine Mutter und seinen Bruder. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen und aufs Revier gebracht.

Auf dem Weg dorthin soll er dann einen Polizisten verletzt haben. Wie genau, das wollte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen nicht sagen. Er soll sich massiv gewehrt und Widerstand geleistet haben.

Nicht der erste Fall in Schwäbisch Hall: Schlägerei bei Faschingsparty

Bereits im November hatte die Polizei von einer Schlägerei in derselben Sporthalle berichtet. Damals waren zwei Männer verletzt worden. Wie es hieß, waren mehrere junge Männer ebenfalls bei einer Faschingsparty in Streit geraten. Im Verlauf des Streits sei es dann zu Schlägen und Tritten gekommen.

Nochmal Zoff: Fünf Verletzte auf Faschingsparty in Lauda-Königshofen

Eine weitere Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag gab es außerdem in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis). Dort eskalierte im Stadtteil Oberlauda ebenfalls eine Faschingsveranstaltung. Nach Angaben der Polizei brach zwischen einem 54 Jahre alten Mann und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein Streit aus.

Es kam zu einer "körperlichen Auseinandersetzung", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der Security-Mitarbeiter habe dann Pfefferspray eingesetzt, wodurch insgesamt fünf Menschen verletzt wurden. Nun ermittelt die Polizei.